Cantante uruguaya, Meri Deal, quiere traspasar fronteras con su música

“Me da mucha gracia...estamos en la otra punta del mundo y nos conocen por Suárez”.

María Deal, originaria de Montevideo, Uruguay, quiere cambiar eso.

Con tan solo 17 años formó su primera banda, llamada “TOCO PARA VOS”, logrando millones de reproducciones de sus temas en tiempo record. Así como exitosas giras en Argentina, Paraguay, Chile y Estados Unidos.

“Fue un video de YouTube. Fueron varios. O sea, ya el primero tuvo un montón de reproducciones y nosotros no sabíamos ni lo que era, no sabíamos cómo medir los números.”

El día de hoy de la mano de su compañía discográfica Warner Music México, presenta su primer tema como solista titulado “11 CON 11”. El tema esta acompañado de un video que muestra el carisma, fuerza y talento de Meri, quien ha demostrado su amor por la música desde muy temprana edad, teniendo a los 4 años su primer contacto con el piano, primer instrumento que despertó su interés además de demostrar más adelante sus dotes en el canto, el baile y la actuación.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“Te juro que he llegado a decir qué bueno que me rompieron el corazón porque hice la mejor canción de mi vida y o sea, qué ganas de que me lo vuelvan a romper”

En Febrero del 2019 Meri, fue artista invitada para el show de Ed Sheeran en el mítico estadio Centenario de Uruguay, presentando algunas canciones inéditas de su autoría.

Es entre México y Miami donde escribió y grabó varias canciones y donde termino de afianzar su interés en una carrera solista de la mano de productores como Andrés Castro, Florentino Primera, Yasmil Marrufo, Claudia Brant, Juan Morelli, entre otros.

Con este lanzamiento de su nuevo tema “11 CON 11” confirma una vez más su singularidad, su amor por la música y que llegó para quedarse.

“Mi mensaje es de amor. Realmente yo quiero transmitir amor a la vida, a las personas y sobretodo amor y cuidado por la naturaleza”

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA