Gian Marco presenta el disco “Mandarina” y se prepara para venir a cantar a Miami

La actividad musical sigue resurgiendo tras el letargo obligado por la pandemia. Varias figuras anuncian proyectos y presentaciones nuevas, y el cantautor peruano, Gian Marco, se suma a esa luminosa ola. El artista, muy querido en Miami, lanza un nuevo disco, el número 16 de su cosecha, “Mandarina”, y anuncia que “próximamente” hará una gira de conciertos por Estados Unidos que con seguridad tocará esta ciudad. “Me sorprende y agradezco al público por esta vigencia; siempre quise tener una carrera longeva, que dure en el tiempo, porque nací para esto, me gusta crear y la música me salva de muchas cosas”, afirma, en conversación por video, desde su domicilio en Los Ángeles.

Vibra con “Mandarina”. “El disco es el resultado de mucha paciencia, serenidad y aprendizaje”, manifiesta, aludiendo, en parte, al hecho de que fue realizado en la segunda mitad del año pasado, en el confinamiento más duro. “Cada canción tiene su razón, su historia y su propio color”, añade. El álbum fue producido por Sebastián Krys y contiene 10 temas, más uno “remixado”. Los títulos son, entre otros, “No va a ser fácil”, “Pasa”, “Prefiero vivir sin ti”, y “Así soy yo”. Como se estila últimamente, el disco contiene varios duetos: con Diego Torres, Coti y Rozalen. El tema promocional también se llama “Mandarina”. “Lo escribí en el charango porque me gusta llevar un poco de mi tierra en las canciones”, señala.

Gian Marco presenta el disco “Mandarina”. Cortesía/Gian Marco

El nombre completo del músico es Gian Marco Zignano. Nació el 28 de agosto de 1970. Es hijo de artistas y apareció en televisión por primera vez a los 11 años, aunque su carrera musical arrancó en 1990 con su primer disco. Gian Marco ha llegado lejos con sus composiciones, tanto las que ha hecho para sus discos como las que ha creado para colegas como “Fotografía” (popularizada por Gloria Estefan), “Sentirme vivo” (Emmanuel), “Canta corazón” (Alejandro Fernández), y “Hasta que vuelvas conmigo” (Marc Anthony). ¿Qué otra estrella quisiera que le grabe un tema? “Luis Miguel”, contesta. “Siempre ha sido mi sueño”, acota, con modestia, este ganador de tres premios Latin Grammy.

Gian Marco es un artista completo y también es potente sobre el escenario. “Siempre que uno presenta un disco hace una serie de recitales para darlo a conocer frente al público”, explica. Lamentablemente hay pocos datos precisos sobre la gira que efectuará por el país, debido a que existen negociaciones en curso. Se sabe que el USA Tour del cantautor llevará como título “Cuarteto acústico” y que tendrá fechas en, además de Miami, Nueva Jersey, Nueva York, Washington, Los Ángeles y San Francisco. “Habrá recitales en otros lugares”, anticipan sus representantes a este diario. Por su parte, Gian Marco declara que a lo largo de su trayectoria las ciudades que visitará le han dado “tanto cariño”.

Realmente pasan los años y las entrevistas y el cantautor muestra una gran afabilidad. Y en esta conversación no pierde la paciencia ni cuando se le pregunta si no recela de la aparición de nuevos talentos. “No; todo lo contrario, veo gente nueva haciendo música de todos los estilos, de todas las formas y me maravilla; no hay forma de que me sienta menos que alguien; estoy muy seguro de quién soy y por qué estoy en esta carrera”, afirma. Vale destacar que Gian Marco tiene una hija cantautora, Nicole. El artista cierra la charla con la alegre noticia de que grabó un tema en el nuevo disco del británico Elvis Costello, referente de muchos músicos latinoamericanos. “Es otro sueño cumplido en el camino de la vida”, dice.