Ilisa Rosal y Ballet Flamenco La Rosa estrenan en línea “Flamenco Granaíno”

Irene “La Chiqui de Málaga”, Mayelú Pérez y “La Emi”, bailaoras de Ballet Flamenco La Rosa.

Ballet Flamenco La Rosa (BFLR) le ha dado una agradable sorpresa a sus seguidores y a los interesados en el arte flamenco en general, con el estreno en línea de su último proyecto titulado “Flamenco Granaíno”, una obra original creada por su directora artística, la coreógrafa, bailarina y maestra Ilisa Rosal, en colaboración con Javier Martos, Director Artístico del Ballet Flamenco de Granada.

La palabra “granaíno” no aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) y eso fue lo primero que preguntamos al inicio de nuestra conversación con Rosal.

¿Qué es “granaíno”?

“Granaino”, en lugar de ‘granadino’ que sí aparece en el diccionario, es el término utilizado tradicionalmente en el dialecto andaluz para referirse a algo o alguien de Granada. El dialecto andaluz y ‘calo’ o gitano español, es la terminología correcta cuando se habla de cualquier cosa que tenga que ver con el flamenco.

Se dice ‘bailaor’ en lugar de ‘bailarín’, ‘bailaora’ y no ‘bailarina’, el escenario de madera tradicionalmente utilizado para el baile flamenco es un ‘tablao’, no un ‘tablado’, y el que canta no es un ‘cantante’ sino un ‘cantaor’ o una ‘cantaora’. Al guitarrista se le solía llamar ‘tocaor’, pero ese término se usa raramente ahora”.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Y agrega, “una de las piezas de este proyecto se titula ‘Tangos de Granada’. A este ‘palo’, o ritmo, los artistas y aficionados del flamenco lo llaman ‘Tangos de Grana’ (con acento en la “a” final) pero en esta ocasión decidimos dejarlo con el nombre mas conocido por el público en general”.

Hay que aclarar que en el diccionario RAE se encuentra la palabra “granaína”, versión femenina del término, definida como “palo flamenco cuyas estrofas constan de cuatro versos octosílabos”. “Flamenco Granaíno” incluye una “granaína”.

Una vez resuelta la cuestión semántica ya podemos concentramos en la propuesta artística.

“Flamenco Granaíno”, nace en colaboración con artistas de Granada como Javier Martos, Director Artístico del Ballet Flamenco de Granada, el guitarrista Álvaro Pérez Álvarez, la cantante Alicia Morales y el bailarín Eloy Aguilar. Junto a ellos, participan los bailarines y coreógrafos de Miami, Irene “La Chiqui de Málaga”, Mayelú Pérez, “La Emi” y Sandra Bara.

Irene “La Chiqui de Málaga. Foto cortesía/Jenny Abreu

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

¿Estará disponible solamente en línea?

“Sí, solo en línea”, nos dice Rosal. “Este proyecto estaba pensado originalmente para ser una actuación en vivo, pero después de posponerlo durante un año debido a la pandemia, seguimos adelante con su creación y presentación en línea. Es una colaboración internacional con artistas de Granada, España, que aún no pueden ingresar a los Estados Unidos.”

¿Por cuánto tiempo?

“La transmisión de estreno será el domingo 26 y estará disponible durante tres días, hasta el miércoles 29. Pero ya pueden verse en Facebook y You Tube algunos extractos de la obra”.

¿Es “Flamenco Granaíno” una pieza con argumento o un concierto?

“Flamenco Granaíno’ es un concierto de música y baile inspirado en la historia y tradición del Flamenco en Granada. Muchas de las letras son letras tradicionales sobre Granada y algunos de los ‘palos’ (ritmos flamencos) se originaron en Granada”.

Ilisa Rosal concibió por primera vez este trabajo un año antes de que comenzara la pandemia, y estaba destinado a ser una colaboración entre un grupo de artistas de Granada, España y BFLR. Se iba a crear y ensayar en Miami para ser presentando en vivo en The Colony Theatre. Tras posponer el proyecto un año, los participantes decidieron crear la obra de forma remota y grabar tanto en España como en Miami.

“Esto fue un regalo para los artistas involucrados”, nos dice Rosal, “quienes pudieron mantenerse activos y creativos cuando prácticamente toda las actividades artísticas se habían detenido. Sin embargo, creó también numerosos desafíos con los lugares, el personal técnico y el equipo, e incluso el vestuario en algunos casos. En ciertos momentos durante este proceso ni siquiera fue posible salir al aire libre en España. Este trabajo fue a menudo una cuestión de hacer limonada cuando solo disponíamos de limones”.

Los dos grupos trabajaron juntos a través de Zoom para la creación de la música y los bailes.

Mayelú Pérez. Foto cortesía/Jenny Abreu

“Existen numerosos desafíos en la creación de obras flamencas de esta manera’, puntualiza Rosal. “Especialmente en el hecho de que hay un retraso de tiempo en la transmisión del audio y el video. El sonido no se alinea con la imagen visual, y el sonido de los pies y las “palmas” [las palmas son una parte esencial de la percusión que es el núcleo del flamenco] a menudo se elimina automáticamente como ‘ruido’ de fondo”.

Pero Rosal afirma que el producto final es “un trabajo inusual e intrigante” y que el público podrá disfrutar de “toda la belleza, gracia, estilo y poder del Flamenco, entretejida en un concierto de nueve piezas flamencas: Romance, Zorongo, Alegrías, Farruca, Martinete / Seguiriyas, Abandolao, Granaína, Tientos y Tangos de Granada”.

Así las cosas, “Flamenco Granaíno” promete ser también un regalo para los amantes del flamenco y el público en general.

Extractos de la obra están disponibles para ver en línea en Facebook y YouTube. El trabajo completo estará disponible en la plataforma de transmisión On the Stage del 26 al 29 de septiembre de 2021. Los boletos de acceso cuestan $10.00 Para más información sobre Ballet Flamenco La Rosa visite www.balletflamencolarosa.com

ArtburstMiami.com es una fuente sin fines de lucro de noticias sobre teatro, danza, artes visuales, música y artes escénicas.