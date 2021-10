Regresa la zarzuela con ‘Luisa Fernanda’ en el Miracle Theatre de Coral Gables

Un momento de la Mazurka de las Sombrillas. De izquierda a derecha: Carlos Silva (Javier), Lucía Panizza (Carolina), Silvia Valle (Mariana), Miguel Cervantes (Nogales), Silenia Rodriguez (Rosita) y Karel Morell (Aníbal).

En este esperado renacer de las artes luego del cierre de los escenarios a causa de la pandemia, abundan las buenas noticias. Una de ellas es el regreso del talentoso colectivo de La Zarzuela, Inc. con una producción plena de grandes sorpresas. Se trata de una nueva versión de “Luisa Fernanda”, que se estrenó con éxito en el Seminole Theater, y será presentada en el Miracle Theatre de Coral Gables, el sábado 2 y el domingo 3 de octubre, a las 8:00 p.m. y 5:00 p.m., respectivamente. Es una colaboración con The Opera Atelier, Florida Opera Prima y Voices of Miami.

“Luisa Fernanda” es una zarzuela romántica en tres actos, creada por el gran maestro Federico Moreno Torroba, con libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw. Su estreno se llevó a cabo en el Teatro Calderón de Madrid, el 26 de marzo de 1932, y ha sido presentada en más de mil funciones. Esta nueva presentación es una adaptación libre, original del bajo-barítono, conductor y educador Jorge Arcila y de Daniel Daroca, pianista, profesor de música y director ejecutivo de La Zarzuela, Inc., quien nos habla en detalle sobre la puesta en escena.

¿Cómo considera la experiencia de acometer una versión libre original con diálogos reducidos?

“Crear una versión libre es como rescatar una obra maestra oscurecida bajo el barniz”, nos dice Daroca. “Hay que examinarla con visión crítica, con rayos X. ¿Qué es lo rescatable? ¿Qué es lo esencial? Quizás no los diálogos completos cuyas referencias se han perdido. Hay que sentarse a leer el texto y escoger lo esencial. Reducir los diálogos agiliza la trama y la acerca a nuestra época. Por supuesto, no deja de ser un punto de vista. En esta versión concentramos las escenas en dos actos en vez de tres, lo cual resulta en un solo intermedio, y agrupamos algunas escenas en diferente orden, lo cual nos pareció más efectivo. Pero la inspirada música de Moreno Torroba se ha respetado en su totalidad”.

¿Qué similitudes y diferencias considera entre la zarzuela original y esta nueva creación?

“La zarzuela original alterna entre lo cómico y la trama central, con muchos personajes de colorido madrileño. Los diálogos pueden hacerse interminables. Esta versión lite sigue lo esencial de la trama, eliminando muchas de las distracciones que la hacen difícil de digerir para el gusto moderno. Podría decirse que es una versión casi cinematográfica, en la cual la historia se narra a través de las escenas centrales, sin explicaciones innecesarias. Al fin y al cabo, una mirada de Greta Garbo suplía escenas completas”.

¿Qué nos puede decir de los artistas a cargo de los papeles protagónicos?

“Contamos con artistas de reconocida trayectoria provenientes de distintos países, que traen a la producción un cúmulo de experiencias profesionales y personales. Hay artistas con décadas en las tablas. Esta confluencia de talentos diversos enriquece la producción”.

Me comenta que usted planea alternar entre varios intérpretes que trabajarán el sábado, y otros el domingo. ¿A qué se debe esta decisión?

“La idea de dos elencos proviene de mi experiencia personal en el mundo de la ópera. El cantante es un ser sensible, lleva el instrumento dentro de sí, y, por lo tanto, es especialmente vulnerable. Plantearse una producción con un solo elenco sería riesgoso. Además, como cada artista trae mucho de su propia visión a los personajes, las interacciones resultantes son hallazgos artísticos que sobrepasan la rutina que puede resultar de un solo elenco”.

El grupo de zarzuela se caracteriza por la combinación de talentos consagrados y de nueva promoción. ¿Qué nos puede decir al respecto?

“Como la transmisión del arte de la interpretación musical se completa en el escenario, incluir talentos jóvenes y en formación junto a artistas consagrados es la mejor manera de continuar enriqueciendo y preservando el género de la zarzuela. Así se fomenta la generación de relevo entre los jóvenes talentos de Miami”.

¿Qué nuevos planes tiene el grupo, ahora que se van abriendo gradualmente las puertas de instituciones teatrales?

“Hay varias sorpresas en preparación. Por ahora, hay planes de presentar zarzuelas conocidas y poco conocidas en puestas tradicionales y no tradicionales. Hay zarzuelas que se prestan a la renovación, otras no. Además de la presentación de espectáculos, queremos contribuir a la educación y disfrute estéticos al fomentar el gusto por la zarzuela, así como por la literatura española y latinoamericana. Mantener vigente nuestra herencia cultural es una cuestión de identidad que nos atañe a todos los hispanohablantes. La zarzuela, género de teatro musical en español por excelencia, debe estar al frente de esta tarea”.

“Luisa Fernanda”. Sábado 2 de octubre a las 8:00 p.m. y domingo 3 a las 5:00 p.m. Miracle Theatre. 280 Miracle Mile, Coral Gables. Boletos: 305-444-9293, en línea: https://tickets.actorsplayhouse.org. Más información sobre La Zarzuela Inc. en https://www.lazarzuela.org.

