Grandes de la música popular en Miami

Alejandro Fernández se presenta el domingo 3 de octubre en FTX Arena, Miami. Chris Pizzello/Invision/AP

Luego de la pandemia una catarata de shows internacionales invade la ciudad. Algunas de las estrellas son Alejandro Fernández, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Karol G, Alejandro Sanz, Lola Flores, Marc Anthony, Maluma, entre muchísimas otras. Aquí los mejores shows de la temporada.

FTX Arena

Octubre

▪ Alejandro Fernández se presenta el domingo 3. El cantautor regresa a la ciudad con la gira “Hecho en México”, llamada así en honor al álbum homónimo nominado al Grammy, donde actúan 25 personas. La banda invitada es HA*ASH.

▪ Maluma es una pasión latina. El colombiano se hizo conocido por componer hits instantáneos a base de reguetón, latin trap y pop. El músico que colaboró con Shakira y Madonna actúa el sábado 9.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

▪ El 16 el cantante y compositor español Alejandro Sanz vuelve con “La gira 2021”, tour en que presenta su décimo segundo álbum, El Disco (2019). Además de los nuevos singles “No tengo nada” y “Mi persona favorita”, el artista que hizo de la unión del flamenco con el rock y la balada pop su sello distintivo, recreará sus mejores temas.

▪ Dos noches inolvidables serán las del 22 y 23 de la mano de Enrique Iglesias y Ricky Martin. Estas leyendas del pop latino se embarcan en una gira por los más importantes estadios de Estados Unidos. El artista colombiano nominado al Grammy, Sebastián Yatra, abrirá los shows.

Noviembre

▪ Con “Pa'lla voy Tour” se presenta Marc Anthony. El viernes 19 y sábado 20, el puertorriqueño estrena Opus (2019), nuevo disco después de seis años, que sigue la fórmula que le dio éxito: salsa, balada, pop y bolero.

▪ Karol G nació en Medellín hace 30 años. Desde que ganó un Grammy Latino por Ocean (2019), una perla sonora de dulce reguetón, su propuesta ha ganado millones de adeptos. Con “Bichota Tour” la artista viene con nuevo disco, KG0516 (2021), el viernes 26.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Diciembre

▪ El viernes 3 Carlos Vives convertirá el estadio de Miami en una gran pista de baile con “Después de todo VIVES Tour”. El artista colombiano de 59 años ganador de Grammy Latinos decidió que por cada entrada vendida del show, se donará un dólar a la Fundación Cultural Latin Grammy y otro dólar a su iniciativa “Tras La Perla”, que promueve una mejor calidad de vida en la ciudad de Santa Marta.

▪ Andrea Bocelli ha vendido más de 90 millones de discos en todo el mundo. Dueño de una voz particularísima como tenor lírico, el italiano es pura sensibilidad. El sábado 18 es una nueva oportunidad para escuchar versiones de “Bésame mucho”, “Somos novios”, “Funiculí, Funiculá”, entre otros.

Enero

▪ Nacido en la Argentina pero con espíritu venezolano, Ricardo Montaner es dueño de un pop romántico que ha conquistado a millones. Por eso, es tan importante este concierto, ya que pisa los escenarios luego del receso producido por la pandemia. El show del viernes 21, donde no faltarán clásicos de la talla de “Tan Enamorados” y “Déjame Llorar”, es el puntapié inicial de una gira que lo llevará por varias ciudades de Estados Unidos.

Febrero

▪ La leyenda del rock en español llamada Soda Stereo trae su show “Gracias Totales” en que rinde tributo a su líder, Gustavo Cerati, fallecido en 2014. Los miembros sobrevivientes, Zeta Bosio y Charly Alberti, recrearán el domingo 27 temas inolvidables como “Persiana americana”, “Primavera 0”, entre otros.

Abril

▪ Justin Bieber acaba de editar Justice (2021). Con críticas favorables, ya que la obra incluye un complejo trabajo con el género pop, esta producción es la excusa para que el intérprete canadiense despliegue el resto de su repertorio y carisma la noche del miércoles 13.

The Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater

Septiembre

▪ El 16 y 17 Juanes estrena nuevo disco, Origen (2021), con una gira de 20 fechas por los Estados Unidos. El cantautor colombiano promete un viaje a través de sus grandes éxitos combinados con las canciones más nuevas, como “Rebelión” y “Nuestro Juramento”.

▪ En México rock en español es sinónimo de Caifanes, el grupo liderado por Saúl Hernández. Luego de un paréntesis, la banda que se formó en 1985 regresa más vital que nunca. El 24 los fanáticos escucharán un repertorio que incluye “La célula que explota”, “Nubes” y “Afuera”.

▪ El español David Bisbal consiguió fama por un reality show pero supo despegarse pronto de ese éxito efímero y convertirse en un cantautor de repercusión mundial. El jueves 30, bajo el título “En Tus Planes”, es la cita para un show a pleno pop y baladas super románticas.

Noviembre

▪ Su apellido contiene un linaje de artistas: Lolita Flores cautiva con su magnetismo arriba del escenario gracias a un set que combina rock, pop y el flamenco más sutil. El viernes 12 es la cita para deleitarse con la española ganadora de dos Grammy Latinos.

▪ El 13 visita el elegante teatro de Miami Beach el grupo mexicano Café Tacvba. Formados en 1989 en Ciudad Satélite, Naucalpan y liderados por Zopilote, comenzaron este año “USA Tour 2021”. Su visita es una nueva oportunidad para escuchar discos de la talla de Revés/Yo soy (1999) y Cuatro caminos (2003).

Enero

▪ “Oh L'Amour” y “A Little Respect” se convirtieron en hits mundiales. El dúo británico de synthpop Erasure, formado por Andrew Bell y Vince Clarke, editó nuevo disco, The Neon (2020), álbum que interpretará la noche del 14.

James L. Knight Center

Octubre

▪ Compositor de inolvidables canciones como “Quisiera decir tu nombre” y “¿Y cómo es él?”, José Luis Perales siente un amor conmovedor por la sencillez. El sábado 30 el artista español subirá al escenario del teatro ubicado en downtown.

Noviembre

▪ Una leyenda de la música de la altura de Celia Cruz se merecía un homenaje como “¡Celia Vive!”. De la mano de India y Lucrecia, artistas consagradas a nivel internacional, unen sus voces para rendir tributo a la “Reina de la Salsa”. Sábado 6.

▪ Rubén Blades regresa a los escenarios con el “Salswing Tour”, el viernes 26. Su más reciente disco, Salswing! (2021), es un viaje histórico y un reconocimiento de los orígenes del Latin Jazz y las mutuas influencias entre el son, la música rítmica afrocaribeña y swing.

Febrero

▪ “Camínalo Tour”, así se llama el nuevo espectáculo de Gilberto Santa Rosa. Sus innumerables reconocimientos en la industria discográfica reafirman su vigencia a través de los años. La magia volverá la noche del 12.

▪ Il Divo continua con el tour “For Once In My Life Tour”. La gira es un dinámico show celebrando la música de la Motown. El 27 el grupo vocal interpretará su décimo álbum de estudio, For Once In My Life: A Celebration Of Motown (2021) a la par de sus mayores éxitos.

Adrienne Arsht Center

Septiembre

▪ El 24, 25 y 26 la célebre coreógrafa y bailarina de flamenco Siudy Garrido llega a Miami con “Bailaora – within me, within you”. Esta vanguardista producción ve el flamenco de una manera multidimensional, con una coreografía que integra diferentes disciplinas junto a la música original del flautista español Juan Parrilla.

Noviembre

▪ El viernes 5 el pianista y compositor cubano Jesús “Chucho” Valdés presenta “La Creación”, su nuevo trabajo para big band, percusión y voz afrocubana. Una suite en cuatro movimientos que explora la historia de la creación según la Regla de Ocha, la religión afrocubana conocida como Santería.

▪ El flamenco, los ritmos latinos y el pop occidental se unen en la música irresistible de los Gipsy Kings. Y siempre con el espíritu del Sur de Francia. El viernes 19.

Febrero

▪ El sábado 9 el artista José Feliciano celebra su más reciente disco, Behind This Guitar (2020) junto con sus más recordados éxitos.

Miami-Dade County Auditorium

Octubre

▪ El llamado el “Príncipe de la guitarra española”, el artista Benise, celebra 20 años de un viaje musical a través del flamenco, la salsa cubana, la samba brasileña y el vals parisino. La cita será el sábado 9.

Siga a Hernán Vera Alvarez en @HVeraAlvarez

Esta historia fue publicada originalmente el 5 de octubre de 2021 9:02 am.