Adelantos de la temporada clásica 2021-22

La pandemia del COVID 19 también se ocupó de arruinar el mayor acontecimiento de una temporada musical que quedó en la nada, léase el ansiado debut en Miami de la Orquesta Filarmónica de Berlín que en el espléndido marco del Adrienne Arsht Center hubiese adquirido dimensiones históricas. Quizás en un futuro cercano se concrete la visita de la magna orquesta berlinesa junto a su director, el extraordinario Kirill Petrenko, mientras tanto, ese centro de espectáculos planea para su serie clásica cuatro funciones de indudable atractivo para el aficionado musical.

En primer término, el debut del máximo tenor de nuestros días, el muniqués Jonas Kaufmann a presentarse el 14 de octubre en recital, no se ha dado mayor información sobre el programa, pero su sola presencia garantiza una velada esperada por todos los melómanos miamenses y ciudades vecinas. Vale mencionar que Kaufmann viene de una seguidilla de éxitos memorables coronados por su primer ‘Tristan’ en su ciudad natal.

La serie recién continúa a fines de febrero con el retorno de la venerada Academy Saint Martin in the Fields dirigida por el célebre violinista Joshua Bell a cargo de la parte solista del ‘Concierto para violín Opus 53’ de Dvorak, la noche se completa con la ‘Tercera Sinfonía -Heróica-’ de Beethoven. Apenas seis días después, regresa la misma entidad en una bienvenida colaboración con el Miami City Ballet y la participación de la soprano Larisa Martínez, será el 4 de marzo otro evento para tener muy en cuenta.

El 10 de marzo concluye la serie clásica con el regreso del aclamado y siempre polémico Lang Lang, esta vez con su lectura de las ‘Variaciones Goldberg’ de Bach, un trabajo que ha despertado las más acaloradas discusiones entre los conocedores. Para más información visite https://www.arshtcenter.org/Tickets/Subscriptions/Classical-Music/Classical-Music-2020-21/

A fines de enero regresa la Orquesta de Cleveland para sus dos programas anuales. En esta oportunidad con una noche rusa (conciertos del 21 y 22 de enero) dedicada a la ‘Cuarta Sinfonía de Tchaicovsky’ y la ‘Suite del Ballet Carmen’ que Rodion Shchedrin compuso para su esposa, la legendaria Maya Plisetskaya. Una semana más tarde, de la mano de su director Franz Welser-Möst regresa la Cleveland con la Sinfonía 36 “Linz” de Mozart y la Octava de Dvorak más la incorporación de la soprano Latonia Moore para el ciclo ‘Lilacs’ del Premio Pulitzer George Walker Jr. (1922-2018) basado en el texto “When Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d” de Walt Whitman. Para más información visite https://www.arshtcenter.org/en/Tickets/Subscriptions/classical/Cleveland-Orchestra-Miami-2021-2022/

Por su parte, Florida Grand Opera acaba de anunciar su octogésima temporada con cuatro títulos en diferentes salas. La compañía nacida como Greater Miami Opera en 1942, regresa a finales de enero al Adrienne Arsht Center para el estreno miamense de “Un tranvía llamado deseo” de André Previn sobre la pieza de Tennessee Williams marcando también el retorno de Elizabeth Caballero como la torturada Blanche DuBois, papel que estrenara mundialmente Renée Fleming. Acompañan a la soprano cubanoamericana, el barítono Steven LaBrie a cargo del impredecible Kowalski y la debutante Rebeecca Krynski como la dulce Stella.

Infaltable en toda temporada lírica, Giuseppe Verdi llega en marzo con su eterno “Rigoletto” encarnado por Todd Thomas secundado por dos artistas debutantes, el tenor guatemalteco Mario Chang como el pérfido duque de Mantua y la soprano Sharleen Joynt como Gilda.

En abril, sólo en el Lauderhill Performing Arts Center, la ópera “Fellow Travelers” de Gregory Spears basada en la novela homónima de Thomas Mallon. Una candente historia de amor entre el periodista Timothy Laughlin (el tenor miamense Andres Acosta) y el oficial del Departamento de Estado Hawkins Fuller (el barítono neozelandés Haleigh Adams) enmarcada en plena fiebre del Mccartismo garantizando una velada plena de pasiones encontradas.

Asimismo, en el mes de mayo y sólo en el Miami Scottish Temple, la espléndida “Agrippina” de Handel, joya del barroco, será interpretada por la soprano Christine Lyons secundada por el contratenor Key’mon Murrah como el soldado romano Ottone y la soprano Flora Wall como Poppea. Para más Información visite https://tickets.fgo.org/subscriptions/index.aspx

El 28 y 31 de octubre la intrépida Illuminarts presentará en el marco ideal de Vizcaya, la magistral “The Turn of the Screw” (“Otra Vuelta de Tuerca”) de Benjamin Britten en una producción diseñada especialmente por Laine Rettmer conjugando la clásica historia de espectros de la novela de Henry James con quienes habitaron el palacio de Vizcaya. Un elenco notable encabezado por Karim Sulayman como Peter Quint, con Susan Hellman y Jaye Simmons como la institutriz y Flora respectivamente. Los músicos de Nu Deco dirigidos por Joshua Gersen (ex NWS y asistente director de la NYP), completan esta oferta francamente imperdible por la novedad y calidad del equipo creativo. Para más información visite https://www.illuminarts.org/events/the-turn-of-the-screw

Por su parte, Seraphic Fire, después de un año de eventos online regresa en noviembre con el Stabat Mater de Pergolesi, el tradicional concierto de Navidad en diciembre, una novedad apetitosa en enero, el “Ordo Virtutum” de la pionera Hildegard von Bingen con Patrick Dupre Quigley y la notable directora de escena Francesca Zambello en una entrega de interés excepcional. Febrero brindará otra entrega del exitoso Enlightment Festival en dos partes, en marzo el Ave María en coros para voces masculinas concluyendo la temporada en abril con “El Mesias” de Handel. Para más información visite https://www.seraphicfire.org/2021-2022-season/

Este breve informe se completará con mayores detalles a medida que se den a conocer y complementa el referido a la temporada próxima de la New World Symphony que puede leerse aquí https://www.artburstmiami.com/articulos-en-espanol/new-world-symphony-apuesta-al-ansiado-regreso-a-la-normalidad

