Rafael Mancera brilla en el mundo de la radio

Rafael Mancera

Rafael Mancera es una de las personas más queridas del mundo de la radio de Miami, por su nobleza personal y su disciplina profesional. Está detrás y delante de los micrófonos, como locutor, presentador y especialista en Promociones. Fue empleado de, entre otras emisoras, Radio Caracol 1260 AM y de Actualidad 1040 AM, y actualmente reside en una ciudad norteña, Sarasota, donde sigue adelante con su pasión. Está en la parte ejecutiva de dos estaciones: La Z 105.3 y La Número Uno, en las que también conduce sendos programas. “Estamos enfocados en la comunidad mexicana, mayoritaría aquí, lo cual no me complica porque me llevo bien con personas de todas las nacionalidades”, cuenta Mancera. “Me siento feliz por lo que me ha dado este país”, concluye.