El ex alcalde Raúl Martínez triunfa en la radio

Raúl Martínez.

Cuando a fines del 2017 se anunció que Raúl Martínez iba a conducir un programa diario en Radio Caracol 1260 AM más de uno se mostró escéptico debido a la inexperiencia del ex alcalde de Hialeah en esas lides. No obstante, el carismático político revirtió todos los pronósticos negativos y se ha solidificado en “La hora del regreso”, que sale al aire de 4 a 7 p.m. “Estamos muy satisfechos por el apoyo del público y queremos seguir como hasta ahora, informándole con mi perspectiva personal”, manifestó el flamante presentador radial. “Nos enfocamos en lo internacional y en lo comunitario”, agregó. En “La hora del regreso”, Martínez cuenta con el acompañamiento de los periodistas Ronald Acha y Sabina Covo. El productor general del programa, Roberto Céspedes, dice sobre el conductor: “Viniendo del corazón de la política, Raúl puede olfatear un fraude a distancia e ilustrar al oyente en aquello que los políticos tratan de ocultar”.