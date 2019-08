Los cinco mejores lugares con conciertos y música gratis este mes en Miami

Las tardes musicales de “Living Room”, en el hotel W South Beach, se han hecho muy populares porque presentan la música de talentosos artistas locales con diferentes géneros musicales, que van desde el jazz hasta el rock y la música más contemporánea.

Miami, tierra de música de todo tipo de géneros y durante todo el año, cuenta con muchos locales de música variada en vivo en todas zonas y barrios de la ciudad y la Playa. En unos locales no cobran la entrada. En otros sí, pero a partir de determinada hora. Los presentamos los cinco mejores lugares con conciertos y música de calidad gratuitos durante el mes de agosto en Miami y La Playa.

Viernes culturales en Calle Ocho y Festival anual de Ball& Chain

No hay una calle más transitada y musical en el sur de la Florida que la famosa Calle Ocho. Y a finales de agosto llega una de las citas musicales más esperada por los amantes de la buena música, el quinto Festival Anual de Música del famoso local Ball & Chain, ubicado en el mismo corazón esta internacional calle en La Pequeña Habana. Este festival se lleva a cabo desde el viernes 30 de agosto, a partir de las 4 a.m., hasta el lunes 2 de septiembre, hasta las 4 a.m. Conocido en inglés como el 5th Annual Ball & Chain Music Festival, celebra por todo lo alto el 84 cumpleaños de este lugar tan auténtico para los amantes de la música y el baile. Son tres días de música con más de 100 artistas. Entre los grupos musicales destacan Palo!, Marlon Rosado, Tony Succar, Suénalo, Pepe Montes Conjunto, Luis Bofill, Zarabanda, Conjunto Progreso, Leslie Cartaya, Art Official Sonlokos, Vlade Divak, Elastic Bond, Lucy Grau, Electric Kif, Electric Piquete, Brendan O’Hara, Karla Marie Rosario, SoulPax, Lemon City Trio y Lidia Llanes. También, los Djs Kenyi, Danis La Clave, El Russo, Danny Stern, Danny O, Jorge Charun y DJ Ivan. Más información: www.ballandchainmiami.com/event/5th-annual-ball-chain-music-festival/. 1513 SW 8th St, Miami, FL.

Y todos los meses del año, la fiesta cultural es el tercer viernes de cada mes. Se la conoce popularmente como los Viernes Culturales de la Calle Ocho. Este mes la cita es el viernes 16 de agosto. Esta gran fiesta concentra a una gran multitud de residentes y turistas por la su excelente variedad de actividades musicales y artísticas programadas. Más información: www.viernesculturales.org/

The Wharf: Full Moon Party, aniversario del festival Woodstock y Día nacional del ron

El Summer of Love: Un homenaje del 50 aniversario de Woodstock se celebra el sábado 17 de agosto, a partir de las 12 p.m., y hasta las 3 a.m. del domingo 18 de agosto. Se trata de viaje a 1969, año en el que tuvo lugar el festival de música Woodstok hace 50 años. Para recrear el espíritu de paz y amor, característicos de este festival, los estadounidenses Yung representarán a The Grateful Dead y Psychic Dove a Jimi Hendrix. También, Spank es el encargado de recrear el rock clásico de los años 60. Hay programado un espectáculo de artes plástica en vivo y pintura facial gratis.

El viernes 16 se celebra el día nacional del ron, el festival de ron más grande del sur de la Florida con más de 150 tipos de ron, 50 de estos en especial. Este evento cuenta con una competencia de mixología, la banda de música Calypso, actuaciones de fuego polinesio y comida gourmet inspirada en el ron. Y un día antes, el jueves, es la fiesta de la luna llena. A partir de las 7 p.m. arranca una noche de entretenimiento en vivo, espectáculos de fuego y la mágica adivinación en vivo. También partidas amistosas de dominó hasta la 1 de la madrugada del viernes. Todos estos eventos son de entrada gratuita y hay puestos de excelente comida. Más información: The Wharf Miami, 114 Southwest North River Drive. Miami, FL 33130.

Jazz en el Museo de Arte Contemporáneo

Los populares conciertos gratuitos del MoCA en North Miami, NoMi, son todo un lujo. El 30 de agosto presentan a Gaucho con Dirty Works, de 8 p.m. a 9:30 p.m. Se llaman Gaucho como el álbum hecho por Steely Dan, la estrella de rock, jazz, fusión, música ácida, en incluso, música metal, de los años 70. Esta banda es todo un espectáculo de música impecable, que está dirigida por el bajista James McCoy junto con el saxofonista y vocalista Greg Díaz, los pianistas Pete Wallace o David Siegel, el guitarrista Lindsay Blair y otros destacados músicos. Gaucho recrea fielmente la música de Steely Dan. En el patio del museo MOCA se escucharán temas como Peg, Rikki Don’t Lose that Number, Reelin in the Years, Bodhisattva, Deacon Blues, Babylon Sister, entre otros muchos éxitos. Más información: www.mocanomi.org/category/programs/jazz-at-moca/, 770 NE 125th Street, Miami, Florida 33161.

La música en vivo de los sábados en “Living Room”, W South Beach, en La Playa

Las tardes musicales de “Living Room”, en el hotel W South Beach, se han hecho muy populares porque presentan la música de talentosos artistas locales con diferentes géneros musicales, que van desde el jazz hasta el rock y la música más contemporánea. E, incluso, han anunciado música electrónica house el último sábado al mes con Theos Live, música en vivo de dj con percusión, guitarra y saxofón. Para el resto del mes están programadas varias actuaciones. El sábado 17 y 24 de agosto, de 6 p.m. a 10 p.m., actúa Rolando Grooscors, guitarrista y cantante. Y, el sábado 31 de agosto, de 9 p.m.- 2 p.m., Theos Live. Más información: 2201 Collins Ave., Miami Beach, 33139 (305) 938-3000

Barter Wynwood, “Dame tu cosita”, “Afrocode”

Barter Wynwood se está convirtiendo en uno de los lugares de moda del momento y punto de encuentro en el distrito más artístico de Miami. Cada sábado en hip hop se mezcla con la música arrobeta y soca. Todo el día de fiesta. La entrada es gratuita antes de las 4 p.m., a partir de las 5 p.m. son $10. Está considerada la mejor fiesta en su género en Wynwood con afrobeta, dancehall, hiphop, soca, zouk y hits internacionales. Esta fiesta es cada sábado hasta el 25 de enero del 2020. Se recomienda vestirse a la moda.

Y “Dame Tu Cosita” es la fiesta de cada viernes con la mejor música latina pasado, presente y futuro de los residentes Wasabi, Chato & Rob Dinero junto con la percusión interactiva en vivo de Andreiby. Arranca a las 9 p.m. y acaba a las 3 p.m. La noche del viernes 23 de agosto es la fiesta del rock en español con un tributo muy especial a Enanitos Verdes, los éxitos de los 80 y 90, con The 5 Locos. Antes de la 10:30 p.m., no cobran entrada. Los jueves son de reggae clásico. Más información: 255 NW 27th Terrace, Miami. www.barterwynwood.com/, reservas mesa: teléfono (202) 321-5324.

