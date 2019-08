La Doctora Sara presenta su libro en Books and Books el 7 de septiembre

Doctora Sara.

La Doctora Sara Malagold reside y trabaja en Nueva York, pero ha elegido a Miami para presentar su libro Más loco que una cabra. “Hay lazos de todo tipo que me unen a esta ciudad”, manifiesta la psicóloga y neuropsicóloga uruguaya. El respectivo lanzamiento tendrá lugar el sábado 7 de septiembre, a las 5 p.m., en la librería Books and Books, de Coral Gables. En Más loco que una cabra la Doctora Sara asegura que la “locura” consiste en “dejar los convencionalismos, miedos e imposiciones que nos impiden satisfacer nuestras necesidades, deseos e inquietudes”. La carismática psicóloga se ha preparado en prestigiosos centros académicos de Israel, Estados Unidos, Argentina y Uruguay. Una de sus enseñanzas favoritas es la siguiente: “Todo pasa por el cerebro; no por el corazón, las emociones, los impulsos o las pasiones... todo lo dirige y ejecuta nuestro cerebro, mediante los pensamientos”.