Los cinco mejores eventos para celebrar Día del Trabajo o Labor Day en Miami

El Día del Trabajo o Labor Day, celebrado el primer lunes de septiembre en Estados Unidos cuenta con muchas actividades y programas de diversión porque esta fecha suele marcar el final del verano. Les presentamos los cinco mejores eventos en este fin de semana.

Miami Home Show en Mana Wynwood

El fin de semana del Día del Trabajo regresa el Miami Home Design and Remodeling Show en el Centro de Convenciones Mana Wynwood, donde se pueden ver las últimas tendencias, productos y servicios relacionados con la remodelación y decoración residencial y comercial. Hay muchas caras conocidas como el experto en diseño y presentador de televisión Martín Amado. Durante estos cuatro días están programados diferentes seminarios para que los asisten se inspiren en remodelar sus propios hogares y recibir consejo gratuito de la mano de reconocidos expertos. También, hay talleres de organización del hogar en inglés y español.

Además, cuatro diseñadores de interiores del sur de la Florida han sido seleccionados para diseñar una sala inspirada en personalidades de noticias de televisión local. Estas salas de diseño para las estrellas de televisión son reveladas a cada personalidad a lo largo del fin de semana. El diseñador Michael Zavala, de Zavala Concepts, ha diseñado la sala de Santi y Laurita, de MIX 98.3 Univisión 23; Debbie Travin, de DLT Interiors, ha hecho la de Roxanne Vargas, de NBC 6 South Florida; Francy Arria, de Max Space Design and Décor, se encargó de la sala de Jennifer Correa, de CBS 4 Miami; y la diseñadora Roberta Black hizo lo propio con la sala para Liane Morejon, de WPLG Local 10. 318 NW 23rd St., Miami, FL 33127 www.homeshows.net.

Últimos pases especiales del verano o Summer Savings Pass

Este largo fin de semana del Día del Trabajo es la última oportunidad del verano para aprovechar los Pases Especiales del Verano o Summer Saving Pass, que incluyen entrada ilimitada a algunos de los mejores parques familiares en el sur de la Florida a un precio realmente bajo. Entre los parques se encuentran el Miami Seaquarium, el Zoo Miami, el Lion Country Safari y el Museo de Descubrimiento y Ciencia o Museum of Discovery and Science. Con estos pases puedes entrar las veces que quieras. El Miami Sequarium está a un precio de $58 para los adultos y $48 para los niños, de 3 a 12 años, más impuestos. Y si ya tienes un pase anual en algunos de estos lugares, tienes un descuento especial para que el Summer Saving Pass te cueste solo $35 más impuestos para adultos y $25 más impuestos para jóvenes. Todos estos pases los puedes encontrar en las páginas oficiales de los respectivos sitios. Este pase es válido hasta el 30 de septiembre. www.summersavingspass.com

Descuentos en Spas y paraísos gastronómicos

Si quieres darte un gusto el Día del Trabajo, aprovecha los especiales más esperados por los residentes y visitantes: Miami Spa Months y Miami Spice. Masajes y tratamientos de lujo y restaurantes de alta cocina a precios bajos. En julio, agosto y septiembre, meses de temporada baja turística en el sur de la Florida, el Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) organiza estos programas en los que participan más de 45 spas, de Miami y las playas hasta Aventura, a un precio especial desde $109 y más de 200 restaurantes con almuerzos y brunch, a $23, y la cena, a $39, impuestos y propinas aparte.

Aunque Miami Spa Months finaliza el 31 de agosto, algunos spas extienden sus especiales durante varias semanas e, incluso, un mes. Hay tratamientos de todo tipo para relajarte tanto física como mentalmente. Y en la 18ava edición de Miami Spice, que finaliza el 31 de septiembre, participan más de 200 restaurantes. Este año hay más de 40 nuevos restaurantes. Los menús constan de varios platos para elegir tres con postre incluido. www.miamiandbeaches.com/offers/temptations/miami-spa-months y www.miamiandbeaches.com/offers/temptations/miami-spice-months

Artechouse, arte experimental en familia

Si todavía no has visto la exposición XYZT: Abstract Landscapes, este fin de semana del Día del Trabajo es tu última oportunidad. Está hasta el 2 de septiembre. Y hay ofertas especiales durante Miami Spice y los invitados reciben una invitación para continuar su velada en Lobster Bar Sea Grille para su Twilight Happy Hour durante toda la noche. Es la primera vez que se presenta en Miami una exposición de este tipo, que ofrece un encuentro sensorial con 10 instalaciones interactivas compuestas por artistas digitales franceses de renombre internacional como son Adrien M & Claire B. Recomendada para mayores de 6 años y atrae mucho a personas con necesidades especiales. Cada entorno virtual se activa mediante movimientos y gestos. Puedes manipular estas partículas de luz dentro de un cubo digital gigante y puedes soplar en un vidrio para desmontar cosas como por arte de magia. No importa las veces que visites esta exposición, siempre descubres algo nuevo. Está abierta todos los días, de 11 a.m. a 10 p.m., con sesiones cada hora. Comprar boletos en https://www.miami.artechouse.com/ y seleccionar “BOGO Ticket” al finalizar la compra. 736 Collins Avenue, Miami Beach, FL.

Dos extraordinarios chefs y una cena: Fabián Di Paolo y Tomás Cuadrado

Y durante esta semana, el jueves 5 de septiembre, de 7 p.m. a 10 p.m., arranca la Serie de Colaboración Cvltura, una cena degustación de las manos del chef ejecutivo de Cvltvra, el argentino Fabián Di Paolo, y el chef de Pairing, el español Tomás Cuadrado, dos destacados y premiados chefs expertos en gastronomía mediterránea latina. La cena consta de un menú especial de seis platos con sabores latinos únicos con ingredientes del Mediterráneo. Presentan dos aperitivos: Gazpacho de hinojo, falso melón de cantaloupe con caviar de melón y mollejas crujientes con sorbete de remolacha, tierra roja, yogur y limón. Los platos principales son el filete de lubina salteado con aceite de frutas secas y verduras bebés y las costillas de cordero asadas al horno con queso stilton, puerros quemados, kuzu y puré de achicoria. Hay sorbete de sangría “tinto de verano”. Y los postre, “Altos del Sol”, chocolate con pimienta rosa “namelaka”, plátano caramelizado y crema de maracuyá, una esponja blanca aireada con salsa de caramelo de miso y sorbete de yogur. Precio: $75 por persona, incluyendo 1 cerveza y una copa de vino. Más: Reservas vía eventbrite. Cvltvra Restaurant, 1100 Biscayne Blvd.

