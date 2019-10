Meme Solís celebra 60 años de carrera artística

SHARE COPY LINK

El Dade County Auditorium será el marco este sábado de un merecido homenaje al cantautor cubano Meme Solís, un músico singular y personalísimo, forjador de artistas y dueño de un estilo con el que ha amasado una carrera de seis exitosas décadas. El espectáculo, bajo la producción y dirección de Félix Romeo estará lleno de sorpresas y momentos emotivos. “Imagínate todo se está preparando hace más de un año”, anticipa Meme. “Estoy convencido que será una noche inolvidable”.

La vida del maestro -como suelen llamarlo muchos de sus colegas y admiradores- es, desde el principio, una novela repleta de personajes y vivencias extraordinarias. Nacido en la ciudad de Santa Clara -en la parte central de Cuba- logró con solo 10 años de edad formar una banda con compañeros del Instituto en el que estudiaba. Al poco tiempo, y durante una visita de Olga Guillot a Santa Clara, su vida cambió para siempre. “La Guillot era posiblemente la cantante más popular de Cuba, y me llamaron para ser pianista acompañante en su concierto”, cuenta Meme. “Yo tenía apenas 14 años y el mundo se abrió ante mí”.

Después del encuentro, su prestigio como pianista aumentó vertiginosamente. “La Guillot habló mucho de mí cuando regresó a La Habana y eso provocó que todas las grandes figuras que pasaban por Santa Clara me solicitaran que los acompañara al piano”, recuerda. “Mi traslado a la capital se hizo inminente y siguiendo el consejo de ella me pude ir de Santa Clara”.

La vida de Meme en las décadas del 50 y 60 constituyó un período esencial para su formación. “Mi primera oportunidad como artista al llegar a la capital me la ofreció Fernando Albuerne, una importante figura de la música popular cubana”, reflexiona, “La Habana era un hervidero de posibilidades y talentos y tuve la gran suerte de estar al lado de artistas importantes que me enseñaron mucho. Aida Diestro - directora y creadora del icónico cuarteto Las D’ Aidas- fue una gran referencia para aprender sobre el montaje de voces”, recalca. “Como músico reconozco mucha influencia del compositor francés Michel Legrand, y en la canción fue fundamental mi trabajo con Elena Burke”.

El desarrollo y el talento de Meme calaron pronto en los círculos artísticos de La Habana lo que motiva la formación de su primer cuarteto de voces. Después de algunos cambios en sus integrantes Los Meme formados por FarahMaria, Miguel Ángel, Héctor Tellez y el propio Meme, se convertirían en el grupo vocal más famoso de Cuba. “Logramos una real conmoción en el mundo musical”, cuenta. “Fue increíble esa época, grabamos tres discos y nos situamos en los lugares más altos de popularidad”.

Pero no todo fue fácil para el famoso artista, con su negativa a integrarse al proceso revolucionario en la isla vino la censura en el año 1967. “Me fueron prohibiendo en la televisión, luego en los teatros y así poco a poco fui eliminado de los medios”, recuerda. “Renuncié a todo y pedí mi salida definitiva del país a finales de 1969. Tuve que esperar 18 años por ella”.

En 1987 tras una petición del entonces presidente de España, Sr. Felipe González, logra salir para Madrid como exiliado. Más tarde es contratado por el importante promotor Arie Kaduri para hacer su primer concierto en Estados Unidos y en el año 1990 se radica en la ciudad de Nueva York en donde reside actualmente.

El tributo a su figura este sábado llega con la participación de más de 35 importantes artistas entre los que se destacan la actuación especial de la diva cubana Rosita Fornés. “Rosita junto a Elena Burke y Moraima Secada fueron mi gran apoyo en los años más duros de mi vida en Cuba. Por esa razón -aunque esta retirada- ha accedido a acompañarme en el escenario después de muchos años”, manifiesta con gran alegría. “Hubiera sido muy feliz tenerlas a las tres conmigo, pero de alguna manera estarán representadas en la figura de Rosita”.

La soprano Alina Sánchez y el cantante Bobby Jiménez que viajarán desde Europa serán parte de un elenco que también incluirá la presencia de la bailarina Sonia Calero, y la participación de Albita, Malena Burke, Lena, Aymee Nuviola, Las hermanas Diego, Gema Corredera, Silvana Di Lorenzo, Mirtha Medina, Martha Picanes, Eglise Gutiérrez, Guianko, Anamaria Perera y Los Latin Divos, entre otras grandes figuras. Durante la presentación del sábado los artistas estarán arropados por una sólida banda dirigida por Carlos Hernández y 15 músicos de primera categoría.

El homenaje también servirá para hacerle entrega al compositor de dos importantes reconocimientos internacionales. El primero, otorgado por el Instituto Latino de la Música (ILM), una institución fundada en México en 1921, y el segundo el nombramiento como Presidente Honorífico de la Asociación de Boleros “Gracia desde Morcillo”, desde España.

“Nunca, ni siquiera ahora que han pasado tantos años me acomodo a la fama, agrega emocionado. Sigo estudiando, creando música y siempre con los pies en la tierra. Sesenta años es un largo camino, pero no me gusta mirar al pasado porque me quitaría tiempo de disfrutar el presente”.

“Meme Solís: Mis seis decádas”, se presentará este sabado 19 de octubre a las 8:00 p.m. en el Dade County Auditorium, 2901 W. Flagler Street, Miami. Compre sus boletos en www.ticketmaster.com, en la taquilla del teatro o llamando a 305-987_4230.