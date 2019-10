Tras superar una grave enfermedad regresa el comediante venezolano Emilio Lovera  

Hace poco más de un año Emilio Lovera fue diagnosticado con cáncer de colón y sintió que el mundo se le venía encima, pero afortunadamente, gracias a los respectivos tratamientos médicos, pudo salir del delicado trance. Actualmente el popular comediante venezolano lleva una vida normal, con una agenda repleta de compromisos profesionales de la mano de sus espectáculos de monólogo y del que realiza con su colega y compatriota Laureano Márquez, “Histeria de Venezuela”. Precisamente con lo segundo es que Lovera ha andado por estas tierras ya que se anunciaron funciones de “Histeria” para el 17 de octubre, en el Watsco Center at the University of Miami, y para el 19, en Atlanta. Lo referente a boletos y a otras informaciones del show puede ser hallado en la página web www.histeriadevenezuela.com Lovera y Laureano analizan que pretenden que “cuando la gente abra la boca para reír pueda recibir también un poco de alimento para reflexionar y poder superar la difícil coyuntura” que atraviesa Venezuela.





