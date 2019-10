Sofía Castro dejó a un lado su imagen de ‘niña Fifi’

Sofía Castro

Meterse en la piel de Kenia, una chica tatuada con piercing hasta en la lengua fue un cambio drástico para Sofía Castro, quien dejó su imagen de niña fifi, para convertirse en una punk, con pinta de rockera dark. “¡Amo el look de mi personaje en El Dragón, es algo totalmente diferente a mí y a lo que he venido haciendo en telenovelas. Voy toda tatuada, con la boca morada, pelos de colores… ¡Me encanta!”, comenta la hija de Angélica Rivera, de quien heredó talento y belleza. “Creo firmemente que este proyecto me abrirá muchas puertas en el mundo de la actuación, porque es algo muy diferente de lo que he hecho siempre”, comenta Castro, quien encarna a una mujer lesbiana especialista en informática. “Es una hacker del equipo del Dragón. Fue un reto para mí crear este personaje, porque toca un tema muy importante, que es el abuso a la mujer”, dice la actriz, que ha publicado en su Instagram sensuales fotos en brazos de su nuevo novio Pablo Bernot… aunque por ahora no quiere pensar en matrimonio. “Estoy feliz, lo amo pero estoy muy joven para casarme”, asegura la Gaviotica.

