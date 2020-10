Los cinco mejores eventos en familia en el mes de la Hispanidad en Miami

Leer más

La pianista y cantante canadiense Carol Welsman lleva una buena carrera en el mercado angloparlante, pero se ha planteado el desafío de acercarse a los hispanos a través del jazz latino y ha grabado un disco en ese sentido. El álbum, el decimotercero de su cosecha, se titula Dance With Me, y contiene un dúo con el mismísimo Juan Luis Guerra. Ambos registraron una versión del tema “Si tú no bailas conmigo”, autoría del cantante dominicano. “Juan Luis es amigo mío, estamos siempre en contacto, y le agradezco mucho que me haya ayudado a grabar este tema tan especial”, comentó la jazzista, que pretende que “Si tú no bailas” sirva de estímulo espiritual a los que sufren la crisis del Covid-19. En “Dance With Me”, ya disponible en las plataformas digitales, también hay versiones de clásicos del repertorio cubano como “Hoy como ayer” y “Cómo fue”, y de “Esta tarde vi llover”, de Armando Manzanero.