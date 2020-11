La life coach María del Mar dará taller sobre autoestima

Leer más

¡“Yo ni loca perdono una infidelidad”! Esta es la expresión de muchas, otras dicen “depende de la situación”. Y tú ¿Perdonarías una infidelidad?

Perdonar una traición es una decisión muy personal porque “la confianza se gana con mil actos, pero se rompe con tan solo uno” y recuperarla es muy difícil. Yo no perdonaría una infidelidad porque el que la hace una vez, la hace 10 veces más. Además, mi amor propio, autoestima y dignidad no me permiten aceptar en mi vida un hombre que por su egoísmo y falta de autocontrol no le permiten pensar en los demás.