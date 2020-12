Luis Alfonso Fernández se luce en Radio Caracol

Leer más

El Coral Gables Art Cinema a continúa la proyección de Let Him Go (2020), dirigida por Thomas Bezucha con Kevin Costner, Diane Lane y Lesley Manville. Luego de la trágica pérdida de su hijo, el sheriff retirado George Blackledge (Costner) y su esposa Margaret (Lane) deciden abandonar su rancho de Montana para rescatar a su nieto de las garras de una familia peligrosa en Dakota, encabezada por Blanche Weboy (Manville). Cuando descubren que los Weboys no tienen intención de entregar al niño, George y Margaret no tienen más remedio que luchar por su familia. Para más información y horarios: www.gablescinema.com