Los cinco mejores lugares y espectáculos para empezar el año 2021 en Miami 

Hay muchas maneras de empezar el Año Nuevo 2021 en Miami, aunque en tiempos de pandemia las mejores opciones son siempre las que disfrutas al aire libre manteniendo persistentemente la distancia social y los lugares con poca aglomeración que respetan las normas sanitarias de los CDC. Les presentamos los cinco mejores lugares para empezar el año 2021 en Miami de forma segura.

Crucero de luna llena al atardecer por una buena causa

La luna es siempre especial en Miami, y es todo un espectáculo contemplar la luna llena en un crucero al atardecer en la bahía durante dos horas. Uno de los cruceros más interesantes es el ofrecido por Pelican Harbor Seabird Station, una organización sin ánimo de lucro que rescata todo tipo de aves en peligro como pelícanos, búhos, zarigüeyas y animales silvestres nativos desde hace más de 40 años. Los llamados Cruceros de Luna Llena de este hospital de vida silvestre nativa son ya muy populares. Este enero del 2021 se lleva a cabo el día 28, a las 5 p.m.

Crucero de luna llena al atardecer a beneficio de Pelican Harbor Seabird Station. Cortesía/Pelican Harbor Seabird Station

El crucero zarpa de Crandon Park Marina, ubicada en el 4000 Crandon Blvd, en Key Biscayne, y recorre una colonia de aves en Biscayne Bay durante la siempre espectacular puesta de sol, el crepúsculo, la luna llena y el horizonte de la Ciudad Mágica por la noche. Por medidas de seguridad sanitaria, el bote solo se llena a la mitad de su capacidad y todos los navegantes deben usar máscaras. El ticket cuesta $50 y las ganancias son para la rehabilitación de la vida silvestre. Reserva cuanto antes tu espacio porque solo tienen 23 plazas disponibles en el nuevo bote explorador. En el mes de febrero, el Crucero de Luna Llena es el sábado 27, de 5:30 a 7:30 p.m., y en marzo es el sábado 27, de 6:30 a 8:30 p.m. Más: www.pelicanharbor.org/seabirdcruise/january-seabirds-on-the-bay-sunset-cruise, 1279 NE 79th St, Miami, (305) 762-7633 y stephanie@pelicanharbor.org.

Miami Design District espectacular exposición gratis al aire libre Louis Vuitton. Cortesía/Louis Vuitton

Miami Design District espectacular exposición gratis al aire libre Louis Vuitton

Jungle Plaza acoge una exposición única en su estilo porque Louis Vuitton presenta la colección masculina primavera-verano 2021 en el distrito de diseño de Miami. Es gratis y al aire libre, de 1 a 8 p.m., hasta el 25 de enero de 2021 con cita previa debido a la pandemia. The Temporary Residency es una instalación multifacética que muestra la colección dentro del animado universo de The Adventures of Zoooom with Friends, un fantástico grupo de alegres personajes conceptualizados por el director artístico masculino Virgil Abloh, que se encuentran en animados escaparates. Esta exposición se presentó por primera vez durante la Semana de la Moda Digital 2020 en París y ha pasado por Shanghai y Tokio. Miami es su primera parada en América del Norte. Aquí en Jungle Plaza las figuras de globos Zoooomies son más grandes y están colocadas entre sus contenedores de envío personalizados, junto con esculturas irreverentes. Los códigos de respuesta rápida que se muestran en los contenedores se activan a través de SnapChat, lo que permite a todos interactuar con las encarnaciones animadas de Zoooomies. Más: Cita previa en Louis Vuitton Miami Design District, 140 NE 39 St., Miami, (305) 573-1366. www.louisvuitton.com.

Conciertos en The Arsht Center al aire libre

El Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County presenta su serie de actuaciones al aire libre y con distancia social llamadas Live in the Plaza, en el Parker and Vann Thomson Plaza for the Arts, con artistas de Miami muy conocidos. La banda Xperimento, formada por músicos de Puerto Rico, Argentina, Colombia, Cuba y Venezuela, que ha sido tres veces nominada al Grammy que combina música latina, reggae, urbana, cumbia y soul, actúa el jueves 7 de enero en el Thomson Plaza, a las 7:30 p.m.

La banda Xperimento, formada por músicos de Puerto Rico, Argentina, Colombia, Cuba y Venezuela se presenta al aire libre en el Arsht Center. Cortesía

Después de tocar dos canciones con el legendario Prince, los miembros de Xperiemento grabaron con Ricky Martin y Fonseca. También, actuaron en el Super Bowl LIV en Miami a principios del 2020. Este año nuevo lanzarán un nuevo álbum. Y la banda Elastic Bond, formada por el productor y músico venezolano Andrés Ponce y la cantautora hondureña Sofy Encanto, actúa el jueves 21 de enero en el Thomson Plaza, a las 7:30 p.m. Esta interesantísima banda es una mezcla el funk, hip-hop, soul y la música latina interpretada en español e inglés. Más: www.arshtcenter.org/Tickets/Calendar/2020-2021-Season/Live-on-the-Plaza/Live-on-the-Plaza/, www.facebook.com/AdrienneArshtCenter/videos/391618411927659/, www.instagram.com/tv/CI9MwIjgo6E/?igshid=1r5gwobzgr6co y www.instagram.com/p/CILxX4TgOE4/?igshid=rvcs1hlpa4ee

Museum of Graffiti es gratis en Wynwood

Esta es una muy buena oportunidad para visitar el Museo del Graffiti en el corazón de Wynwood, que gracias a su asociación con Wynwood BID puedes entrar gratuitamente al museo por tiempo limitado a partir de ahora. Puedes reclamar los tickets gratis en línea, siempre por adelantado y utilizando el código de promoción WYNWOODBID.

Buena oportunidad para visitar el Museo del Graffiti en el corazón de Wynwood, que gracias a su asociación con Wynwood BID puedes entrar gratuitamente. Cortesía/Museum of Graffiti y World Red Eye

En estos momentos cuenta con dos exposiciones individuales de los artistas Ahol Sniffs Glue y LA2. Además, el museo está ofreciendo clases gratuitas de dibujo de graffiti para niños los domingos a las 11 a.m. Los niños menores de 13 años aprenden de la mano de un profesional a dibujar un grafiti creativo. Durante 45 minutos practican técnicas para letras y personajes. Son clases para los niños cuyos padres cuentan con una entrada pagada y estos deben estar acompañados por al menos un adulto en la clase. Consigue tu entrada gratis en el siguiente link: https://www.showclix.com/tickets/museum-of-graffiti-GA y https://www.showclix.com/tickets/kids-weekly-drawing-class. Más: www.museumofgraffiti.com/

Turtle Walk, arte público en Surfside

Consiste en una ruta educativa que cuenta con 13 esculturas coloridas de gran tamaño de la tortuga boba de Florida, todas ellas creadas por artistas locales de renombre, hechas de resina y fibra de vidrio. Acompañando a cada escultura hay una descripción única de los colores y el significado simbólico de la tortuga. Está pensado para que toda la familia aprenda. La idea es crear conciencia sobre la conservación de las tortugas marinas.

Ruta educativa que cuenta con 13 esculturas coloridas de gran tamaño de la tortuga boba de Florida. Cortesía/Town of Surfside Florida

Están ubicadas justo al lado del centro comunitario de Surfside frente al mar, en la calle 93 entre las avenidas Collins y Harding. Las esculturas de esta exhibición de arte público son de pie cinco pies de alto, con un tramo de aleta de cuatro pies, es difícil pasarlas por alto. Entre los artistas destaca la artista cubana Dania Sierra, quien representa una escena submarina del océano. Otro tiene diferentes criaturas y un buzo nadando por el mar y se inspiró en los viajes alrededor del mundo del artista de Coral Springs Ezi Algazi. Otros artistas de la exhibición de arte público incluyen: Derrick Wilson, DL Watson, Jacklyn Laflamme, Mano, Roberto García Márquez, Sandra Suárez, Mary J. Rose, Marcy Grosso, Nancy Martini y Janie Casoria. Más: www.townofsurfsidefl.gov

Twitter: @IsabelOlmos