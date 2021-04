¿Qué actividades hay en Miami este fin de semana?

VIERNES

Celebración del Día Internacional del Libro y del Día del Idioma Español

La Feria del Libro de Miami celebra Palabras para festejar el libro, con los poetas Kelly Martínez Grandal, Reinaldo García Ramos y Ximena Gómez, y los narradores Teresa Dovalpage, Gerardo Fernández Fe, José Fernández Pequeño y Keila Vall de la Ville.

Detalles: 23, 5 p.m. www.miamibookfaironline.com

El Festival de Cine Judío de Miami (MJFF), gratis

Anuncia la 24a edición, un híbrido de eventos de virtual y en vivo con 145 películas récord, y todas las proyecciones accesibles,100 largometrajes, 8 estrenos mundiales, más de 20 EEUU., y 45 cortometrajes, de 25 países y 47 películas dirigidas por mujeres (32% del programa total).

Detalles: 23 – 29, https://miamijewishfilmfestival.org/news/latest/mjff2021/

Compromiso y aceptar el desafío

Este 22 de abril celebramos 51 años del Día de la Tierra. Proteger nuestro planeta y aprender a hacerlo más saludable y sostenible, es el desafío con una serie de actividades que puedes hacer en casa, muy útiles para salvar la tierra.

Detalles: 23 – 29, https://www.zoomiami.org/party-for-the-planet-2021

Teatro ‘La que se va a armar’

Toledo, España, 1979. Una madre y sus dos hijas esperan en su casa a que llegue el Juez a declarar oficialmente muerto al padre de familia, un poeta de renombre internacional que hace dos años desapareció cazando en África. Comedia,

Detalles: 23 - 29, 8:30 p.m. Teatro Ocho, 2101 SW 8 St., Miami, FL. 33135. (305) 541-4841. https://www.theatermania.com/shows/miami-theater/la-que-se-va-a-armar_334792

Kabeto en “PROBANDITOE”

El comediante Kabeto llega a la Sala Catarsis con “PROBANDITOE” un show íntimo donde la interacción con el público es fundamental con la finalidad de hacerlos reír.

Detalles: 23, 9 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134. (305) 443-1009. https://ci.ovationtix.com/36022/production/1040186

En la Semana del Parque Nacional

Un momento para explorar lugares increíbles, descubrir historias y cultura, ayudar a encontrar su parque; en todo el país albergan una variedad de programas especiales, eventos y digitales.

Detalles: 23 al 25 https://www.nps.gov/getinvolved/index.htm, https://www.nps.gov/findapark/advanced-search.htm

Familias con niños hasta 5 años, para escuchar música

Movimiento canciones, rimas, arte y, por supuesto, excelentes libros en esta hora de cuentos al aire libre. Los niños recibirán un kit de manualidades y manualidades para llevar a casa. Se requiere inscripción para cada hora del cuento semanal y se limita a 15 familias.

Detalles: 23, 10 –11 a.m. llame al (561) 868 -7703 o https://www.wpb.org/government/mandel-public-library-of-west-palm-beach

‘El arte de pelear’ de Daniel Glattauer, teatro

Juana y Valentín en búsqueda a una solución a sus problemas de pareja arriban al consultorio de un psicólogo, una eminencia, quien mediante ejercicios muy particulares, tratara de ayudarlos.

Detalles: 23, 8 p.m. 24, 7 p.m. Teatro 8, Miami, 2101 SW 8 St., Miami, FL. 33135.

Obra de teatro ‘Papás fritos’

Mientras esperan el resultado de un test de embarazo, Valeria y Diego viajan al futuro para saber cuánto les cambiará la vida tener un hijo. Risas con Héctor Medina y Rachel Cruz.

Detalles: 23, 9 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134. (305) 443-1009. https://ci.ovationtix.com/36022/production/1040152?performanceId=10670253

Su instructora de yoga favorita, Pryianka Shanbag (RYT 200) Lección de yoga en su hogar por zoom.

Lección de yoga en su hogar. Una práctica para todos los niveles cada viernes en Zoom. No es necesario registrarse.

Detalles: 23, 2 – 3 p.m. wpbcitylibrary.org o llame al (561) 868-7701.

Tablao Flamenco en vivo

Disfrute con seguridad de esta experiencia cultural en nuestro escenario principal al aire libre en el centro de Doral. Una actuación de tablao flamenco ardiente y apasionado. Comidas y bebidas.

Detalles: 23, 8 – 10 p.m. Doral Yard, 8455 NW 53 St., #Suite 106, Doral, FL. 33166.

Yoga en silla, gratis

Yoga en silla es una excelente manera para que los adultos mayores mejoren su equilibrio, aumenten la flexibilidad, protejan las articulaciones y reduzcan el estrés. Un instructor le enseña posturas sentado o de pie detrás de la silla. A partir de los 55 años.

Detalles: 23, 4:30 – 5:30 p.m. Kendall Branch, regístrate, https://mdpls.org/event/5029117

Seramica con Sarah en la galería WYN 317

Taller de cerámica dirigido por Sarah Glass, $65 por cada participante con todos los materiales incluidos.

Detalles: 23, 1 – 4 p.m. Galería de arte Wyn 317, 4320 NW 2 Ave., Miami, FL. 33127.

SÁBADO

El Koubek Center presenta Picnic de Libros ¡en casa!

Junto con la Fundación Cuatrogatos y la Feria del Libro de Miami, el Centro Koubek lo ha rediseñado evento virtual, animando a crear su versión personal de los picnics en casa.

Detalles: 24, 11 a.m. Transmisión en vivo. https://www.miamibookfair.com/event/the-koubek-center-presents-picnic-de-libros-en-casa/

Cine LGBTQ + de Boston, GAYPRIL @ WICKED QUEER “Espero tua (re) volta”

Cuando la crisis económica y social de Brasil se profundizó en la última década, los estudiantes protestaron y ocuparon cientos de escuelas, exigiendo una mejor educación pública y el fin de las medidas de austeridad. $6.

Detalles: 24, https://xerb.tv/channel/cinecasualfilmseries/virtual-events

Miami Design District visitas guiadas de arte, gratis

Los recorridos se realizan todos los sábados. Presentan las galerías y la arquitectura e incluyen conversaciones con artistas y galeristas en sus propios estudios.

Detalles: 24, 5 - 6 p. m. Palm Court, 140 NE 39 St., Miami FL. 33127, https://www.eventbrite.com/o/miami-design-district-9898369941

‘Mi robot sexual’ de Alexis Valdés

Miami año 2050. Sergio, es un tipo con carácter insoportable que ha fracasado en todas sus relaciones sentimentales con las mujeres. Mijail Mulkay, Alina Robert, Alejandro Dávalos y Camila Arteche. Dirección: Yusnel Suarez y Alexis Valdés

Detalles: 24, 8p.m. - 25, 5p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134. (305) 443-1009. https://ci.ovationtix.com/36022/production/1040159?performanceId=10670257.

Grupo Barrio Abajo en The Yard, gratis

El grupo afrocolombiano brinda un agradable recital, tome una bebida, cerveza o vino en The Bar at The Yard o en el recientemente inaugurado Main Street Bar y coma también de nuestros proveedores culinarios dulces y salados.

Detalles: 24, 8 – 10:15 p.m. Main St. Stage, Doral Yard, 8455 NE 53 St., #Suite 106 Doral, FL. 33166.

Tintes del mar profundo, gratis

Taller en línea dirigido por un instructor del Museo de Niños de Miami. El espacio es limitado. De 3 a 7 años. Materiales: papel de acuarela o cartulina, pincel, crayón blanco, cinta de pintor o cinta invisible.

Detalles: 24, 11- 11:30 a.m. inscríbete, https://mdpls.org/event/5031220

Fiesta de Banana Beach, Kendall Branch, gratis

Shana Banana la galardonada música infantil, en línea para disfrutar de un espectáculo musical interactivo y divertido sobre nuestros sistemas acuáticos y marinos y los animales que viven allí. El espacio es limitado. A partir de los 3 años.

Detalles: 24,3:30 – 4:30 p.m. regístrese, https://mdpls.org/event/5049757

Círculos de pintura

Los talleres son facilitados por un artista docente experimentado. Este grupo ofrecerá a los participantes (mayores de 18 años) muchas herramientas para crear pinturas intuitivas utilizando una variedad de medios. $50 - $150.

Detalles: 24, 10 -11:30 p.m. Warehouse, 4726 SW 75 Ave., Miami, FL. 33155.

Karibe Social ofrece taller sensual de Bachata por Becky (@beckydeeve).

Bailemos como en los viejos tiempos en Karibe Dance Studio con el estilo 2021 #MaskOn, la mejor salsa, bachata y merengue para que bailes en nuestra pista de baile.

Detalles: 24, 10 p.m. Estudio de danza Karibe, 10370 West Flagler St., Miami, FL. 33174.

DOMINGO

Tour de arte al atardecer en el Design District, gratis

Fin de semana de Miami Design District Shop & Stroll + Art Walk. Experimente el arte y las exhibiciones destacadas con el experto residente Thom Wheeler Castillo.

Detalles: 25, 6 – 7 p.m. Palm Court Plaza, Design District, Miami, 140 NE 39 St., Miami, FL. 33137.

Ayuda con las tareas de la escuela primaria, virtual y en persona, gratis

Con maestros certificados. Los estudiantes en los grados K - 5 recibirán ayuda con todas las materias, incluyendo tareas, proyectos, preparación para exámenes y estímulo con sus estudios.

Detalles: 25, 2 – 4 p.m. Se requiere registro para las sesiones virtuales de Google Meet. wpbcitylibrary.org o llame al (561) 868-7703.

Ritual Del Sol

Cuando el sol sale del océano y la luna ocupa su lugar. Asistimos a la danza infinita entre el sol y la luna. Con Ivano Bellini, RC, Shayne Pilpel, Nelson Diaz y Erik Levy.

Detalles: 25, 7 p.m. Pub de la playa de McSorley, 837 North Fort Lauderdale Beach Blvd. Fort Lauderdale, FL. 33304.

ENTRESEMANA

Muévete con tu bebé Itsy Bitsy Yoga

Ayuda a tu bebé a ser más feliz y saludable. Para bebés que gatean y caminan, hasta los 3 años, con sus padres o cuidador. Este evento se llevará a cabo en vivo en Zoom los lunes.

Detalles: 26, 10 a.m. MPL@wpbcitylibrary.org (561) 868-7703

Micrófono abierto de comedia Standup en Jada Coles

Los miembros de la audiencia verán cómo los actores locales y nacionales trabajan en su material y disfrutarán de las mejores bebidas artesanales y una mesa de billar al aire libre.

Detalles: 26, 9 p.m. – 12 a.m. Jada Coles, 2845 Coral Way, Miami, FL. 33145.

El Show de George Harris

Comediante y periodista venezolano nos trae un Show Stand up cargado de humor y noticias, acompañado por invitados especiales

Detalles: 27, 8:30 p.m. Teatro 8, Miami, 2101 SW 8 St., Miami, FL. 33135.

Película “Rear Window” (1954) al aire libre, gratis

Esta serie de cine al aire libre, popular y de larga duración en el SoundScape Park de Miami Beach, proyecta películas todos los miércoles hasta mayo de 2021.

Detalles: 28, 8 p.m. SoundScape Park, Miami Beach, 400 17 St., Miami Beach, FL. 33139.

15 Minutos de lectura con María Teresa Andruetto

Desde la Feria del Libro de Miami creemos en el poder de la lectura y la escritura para estar conectados. ‘15 minutos de lectura con la Feria del Libro de Miami’’ un espacio semanal donde distintos autores comparten su obra, leída de viva voz por Facebook Live. https://www.miamibookfair.com/

Detalles: 28, 5 p.m.

Live Jazz at The Yard con Nikki Kidd

La cantante y compositora de jazz de Miami, Nikki Kidd, llega al escenario de Main Street en The Doral Yard.

Detalles: 29, 7 – 9:15 p.m. Doral Yard, 8455 NE 53 St., #Suite 106 Doral, FL. 33166.

Exposición “Atlántica” de April Bey

Como parte de la exhibición de arte público de Public Color en toda la ciudad, presenta @fringeprojectsmiami Colonial Day Sale de la artista April Bey de su serie Atlántica que explora el afro-futurismo, el afro-surrealismo y el colonialismo.

Detalles: 170 NE 40 St. Miami FL. #PUBLICCOLOR #fringeproject #artinthedistrict

Obtenga un libro todos los meses para sus hijos, gratis

Para promover la alfabetización, The Children’s Trust amplió su club de lectura. Reciba un libro nuevo cada mes en inglés o español, además de una guía para padres. Deben vivir en el condado y pueden registrarse desde infantes hasta niños de 4 años y medio.

Detalles: https://www.thechildrenstrust.org/content/book-club