Los cinco mejores lugares para celebrar el Día de la Madre en Miami

En Estados Unidos, el segundo domingo de mayo se celebra el Día de la Madre gracias a su fundadora Anna Jarvis quien quiso rendirle homenaje a su madre, fallecida el 9 de mayo de 1905. Ahora también festejan esta festividad abuelas y tías que ejercen este rol. Les presentamos los cinco mejores lugares para celebrar esta fecha en Miami.

Deering Estate es el lugar perfecto para celebrar el Día de la Madre en la bahía de Biscayne. Cortesía/Deering Estate

El histórico Deering Estate

¿Dónde quieres ir con tu madre, abuela o tía: de picnic o de crucero? Deering Estate es el lugar perfecto para celebrar el Día de la Madre en la bahía de Biscayne, cuyas tranquilas aguas cuentan con una gran vida silvestre con manatíes y delfines. Para la celebración, el domingo 9 de mayo, puedes llevar tu propio picnic, de 10 am. a 2 p.m. El crucero por la bahía es por la mañana, de 11 a.m. a 1 p.m., y por la tarde, de 2 a 4 p.m. El viaje parte de Deering Estate en el cómodo catamarán Pelican Skipper, de 45 pies. Al desembarcar te ofrecen una copa de champán de cortesía para que disfrutes mientras exploras los terrenos de esta histórica finca de la década de 1920 y su casa museo del siglo XXI, un hito nacional incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos, propiedad del estado de Florida y administrado por el departamento del condado de Miami-Dade. El crucero cuesta $ 45 por persona, que incluye además a entrada general durante el horario regular, que es de 10 a.m. a 4 p.m. Debido a la pandemia, los espacios son limitados. En los picnics no se admiten grupos de más de 10 personas y es obligatorio el uso de mascarilla, excepto para comer y beber. Más: https://deeringestate.org/event/mothers-day/ , 16701 SW 72 Avenida.

Un lugar especial para pasar el día de la madre es el museo y los extraordinarios jardines de Vizcaya y al mismo tiempo también puedes descubrir sus puertas y pasadizos secretos a través de un tour en línea. Cortesía/Vizcaya

Puertas Secretas de la Casa Vizcaya y el mercado de los domingos

Otro lugar especial para pasar el día de la madre es el museo y los extraordinarios jardines de Vizcaya y al mismo tiempo también puedes descubrir sus puertas y pasadizos secretos a través de un tour en línea, un viaje de la mano de Remko Jansonius, director adjunto de las colecciones de arte y asuntos de curaduría. “Vizcaya’s Secrets Doors”, un programa que nació durante la pandemia y que antes era presencial solo para miembros, es una serie de 14 episodios de video que te lleva por todas las puertas secretas y pasajes ocultos en la propiedad que no puedes ni ver ni acceder durante una visita regular. Es una experiencia autoguiada para completar tu visita al museo. Puedes ver todos los capítulos a tu propio ritmo desde donde quieras. Y el domingo del Día de las Madres, hay mercado de agricultores locales, de 9 a.m. a 2 p.m. Únicamente durante el mercado puedes explorar Vizcaya Village de forma gratuita, un lado oculto de la finca que fue construido entre 1914-1916, que cuenta con 11 edificios históricos. Más: www.vizcaya.org. El mercado está ubicado en Vizcaya Village, en el 3250 S. Miami Ave. Miami FL 33129. https://youtu.be/gK0c0SoBLs4 y https://youtu.be/IZCAxDzIHBI

Tratamiento de Spa especiales: Ritz-Carlton, South Beach

Un spa siempre es un buen regalo para una madre. En Miami Beach, este spa ha extendido su oferta del día de la madre durante todo el mes de mayo. Consiste en reservar dos tratamientos de spa, uno para ti y otro para tu madre, y recibes un obsequio de cortesía a la salida. Tienen tratamientos holísticos, aunque están triunfando los realizados en la Timeless Capsule, una sala elíptica con un sillón reclinable en varias posiciones de gravedad cero diseñado para ofrecer una relajación especial, limitando la tensión en los músculos de las caderas, el cuello y la espalda. Puedes elegir entre diferentes tipos de masajes o tratamientos faciales, que no duran más de 40 minutos, dentro de esta capsula.También, hay un completo conjunto de servicios de salón que van desde la manicura y pedicura hasta el peinado y depilado con cera. Más: www.ritzcarlton.com/en/hotels/miami/south-beach/spa

Qué tu madre no cocine, llevale el chef al patio de tu casa utilizando la aplicación Cheflit. En la foto el chef Michael Ross. Cortesía/Cheflit

El chef en tu patio con Cheflit

Qué tu madre no cocine, llevale el chef al patio de tu casa. Cheflit, una excelente aplicación que está triunfado en el sur de la Florida durante la pandemia por sus chefs profesionales y sus productos de calidad, cuenta con unas 8 opciones para el brunch del día de la madre, que incluyen desde cocina mediterránea ($ 105 por persona), mariscos con ceviche y salmón a la parrilla ($ 90 por persona) y un menú latino con empanadas de maíz, pescado al estilo de Yucatán, tacos, malanga e hibiscus tres leches ($ 145 por comensal). A través de Chefflit puedes contactar con un chef profesional para que cocine en tu patio trasero o dónde tú quieras al aire libre, manteniendo siempre los protocolos sanitarios durante la pandemia. Ofrecen una gran variedad de cocinas y experiencias desde el brunch familiar, cenas románticas, fiestas de pizza hasta clases de cocina. Uno de los chefs más conocidos es el Chef Michael Ross, quien cocina en su propio patio un extraordinario menú Clambake al estilio Nueva Inglaterra, con aperitivos para abrir boca, cervezas y vinos, y tres generosos platos con una sopa de almejas con ostras, una langosta de 1.5 libras y su mousse de chocolate con fresas frescas. La experiencia y el ambiente es inolvidable y para el día de la madre tiene un menú especial. Más: www.cheflit.com/index.html y www.themiamisupperclub.com

La fiesta en The Doral Yard, con el flamenco de Anabel López y Leslie Cartaya. Cortesía/Doral Yard

La fiesta en The Doral Yard, con el flamenco de Anabel López y Leslie Cartaya

Este espacio comunitario en la ciudad de Doral presenta para este día especial eventos divertidos, comida familiar, cultura y música en vivo desde el viernes 7 de mayo hasta el domingo 9 de mayo. Para empezar, puedes ganar puntos con tu mamá en un sorteo de Instagram de Della Bowls que incluye una comida a base vegetales para dos con postre, cócteles gratis de la casa, vino, cerveza o jugo para dos de The Bar at The Yard. También, hay de servicios de cortesía de Blos Roses y un masaje manos y piedras y facial en Spa Doral. La gran fiesta arranca con la actuación de flamenco de Anabel López y Project Mediterranean Flamenco Rumba, el viernes 7 de mayo, a partir de las 8 p.m. Es gratis. El sábado 8 de mayo hay varias actividades. Santo Dulce! Churros celebra su tercer aniversario de 3 a 6 p.m. Hay golosinas para toda la familia, sorteos y fiestas con DJ’s. Y The Doral Yard presenta a partir de las 8 p.m. el concierto especial y gratuito del Día de la Madre con Leslie Cartaya con su banda completa. Y el domingo 9 de mayo hay cocteles especiales para las madres y al presentar un recibo de cualquier proveedor de Doral Yard recibes un churro en Santo Dulce. Hay música de DJ a partir de las 5 p.m. El happy hour es de 4 p.m. - 7 p.m. Más: www.thedoralyard.com/

