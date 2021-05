Los cinco mejores eventos del South Beach Wine & Food Festival (SOBEWFF) 2021

Comer, beber y educar ha sido siempre el principal estandarte de Food Network & Cooking Channel South Beach Wine & Food Festival (SOBEWFF), uno de los festivales gastronómicos gourmet más importante de EEUU, que este año celebra su vigésimo aniversario, del 20 al 23 de mayo, en Miami Beach y diferentes puntos del sur de Florida, siguiendo siempre los protocolos sanitarios establecidos debido a la pandemia. En el SOBEWFF participan los mejores chefs internacionales, nacionales y locales y en esta nueva edición las demostraciones culinarias también son virtuales y gratuitas.

Booths Atmosphere & Interaction159 at Goya Foods' Grand Tasting Village featuring Mastercard Grand Tasting Tents & KitchenAid Culinary Demonstrations - 2018 Food Network & Cooking Channel South Beach Wine & Food Festival at Goya Foods' Grand Tasting Village on February 24, 2018 in Miami Beach, Florida

Happy Hour al atardecer, un mercado y rock & roll con sushi





La mejor happy hour al atardecer, el viernes 21 de mayo de 5 a 7 p.m., está presentada por el energético chef Guy Fieri y la estrella de rock ganador del premio Emmy Sammy Hagar en The Deck, en Island Gardens, al aire libre. Es una fiesta en Miami Beach llena de alto voltaje y abundantes cangrejos frescos de Roger Duarte y George Stone Crab, las conocidas croquetas y medianoches de Nicole Valls y el icónico restaurante Versailles, las premiadas tartas de Derek Kaplan de Fireman Derek’s Bake Shop y, por supuesto, la comida costera del chef ejecutivo de The Deck en Island Gardens, Joseph Bonavita. Y todo frente a las impresionantes vistas del centro de Miami y la Bahía de Biscayne. El legendario rockero y Fieri unen fuerzas para presentar Santo Tequila, hecho en las tierras altas de Jalisco, México. Más: https://sobewff.org/sunset/ y 888 MacArthur Causeway, Miami.

La mejor happy hour al atardecer, el viernes 21 de mayo de 5 a 7 p.m., está presentada por el energético chef Guy Fieri y la estrella de rock ganador del premio Emmy Sammy Hagar en The Deck, en Island Gardens, al aire libre.

Esta nueva edición del festival SOBEWFF llega también al norte del Condado Palm Beach. El Delray Beach Market está presentado por el prometedor chef de televisión Nick DiGiovanni, una de las principales estrellas de contenido gastronómico de EEUU. Esta experiencia gastronómica, al aire libre y en el interior, el jueves 20 de mayo de 7 a 10 p.m., presenta una velada nocturna llena de creaciones culinarias muy diversas realizadas por chefs de todas partes del mundo, desde Italia hasta California, Nueva York y Florida. Hay mucha música, bebidas refrescantes y vinos y licores de la cartera de Southern Glazer. Más: https://sobewff.org/delray/ y 33 SE 3rd Avenue, Delray Beach.

Y el Rockin’ Sushi, presentado por The Succulent Bite, el sábado 22 de mayo, de 10 a 12 p.m., es una fiesta nocturna muy divertida con poco de rock y un poco de rollo con Nico Norena, fundador y creador de The Succulent Bite, junto a la piscina en el The Ritz-Carlton, South Beach. Aquí vas a encontrar los mejores sushi, sashimi y rollos de mano, y buena música de rock and roll. Participan 11 prestigiosos chefs. Más: https://sobewff.org/sushi/ y 1 Lincoln Road, Miami Beach.

La gran carpa de degustación de Goya Food será en la arena de South Beach el sábado 22 y domingo 23 de mayo con sesiones dobles: de 11 a.m. a 2 p.m. y de 3:30 p.m. a 6:30 p.m.

Grand Tasting Village de Goya Foods y evento para niños

La gran carpa de degustación de Goya Foods al aire libre es probablemente la cita favorita de los asistentes al SOBEWFF por la gran cantidad de eventos gastronómicos, demostraciones de cocina y presentaciones de reconocidos chefs, que se llevan a cabo bajo enormes carpas en la arena de South Beach el sábado 22 y domingo 23 de mayo. Este año son sesiones dobles para garantizar los protocolos establecidos por la pandemia, de 11 a.m. a 2 p.m. y de 3:30 p.m. a 6:30 p.m. En ambas sesiones participan más de 40 reconocidos chefs. La carpa para las demostraciones culinarias de Publix, patrocinadas por Sub-Zero Group Southeast, regresan con más de 30 restaurantes y una variedad de vinos y licores de Southern Glazer’s Wine & Spirits. En esta nueva edición las demostraciones culinarias también se emiten de forma virtual, programadas sobre las 11 a.m. y 3:30 p.m., para que puedas ver a tus chefs, autores y personalidades culinarias favoritas. Más: https://sobewff.org/gtvsat/ y 10 Street y Ocean Drive, Miami Beach. Goya también presenta una serie para niños en Hallandale Beach, el sábado y el domingo, 22 y 23 de mayo, de 11 a.m. a 3 p.m. Más: https://sobewff.org/gtvsat/

En esta fiesta a la italiana participan más de 24 de los mejores chefs del sur de Florida que sirven platos de varias regiones de Italia como el Piamonte, la Toscana, Cerdeña, la Campania y Sicilia.

Fiesta a la italiana con Carbone Fine Food y Cena Tributo con Gloria y Emilio Estefan

Con este evento de Carbone, patrocinado por Havas House y presentado por Giada De Laurentiis, arranca el SOBEWFF, el jueves 20 de mayo, de 7 a 10 p.m. y el acceso anticipado comienza a las 6:15 p.m., al aire libre junto a la playa en el Hotel Delano, Miami Beach. De Laurentiis, chef ganadora del premio Emmy, más conocida por sus exitosos programas en Food Network y por ser la autora más vendida del New York Times, se encarga de dar el inicio al 20 aniversario del Festival. En esta fiesta a la italiana participan más de 24 de los mejores chefs del sur de Florida que sirven platos de varias regiones de Italia como el Piamonte, la Toscana, Cerdeña, la Campania y Sicilia. Este gran festín italiano va combinado a la perfección con vinos y bebidas de Southern Glazer. Más: https://sobewff.org/italian/ y Entrada en 1 Lincoln Road, Miami Beach

La Cena Tributo/ Tribute Dinner, presentada por Gloria y Emilio Estefan, es al aire libre en el Hotel Loews Miami Beachel sábado 22 de mayo para honrar a Giada De Laurentiis y el ex CEO de Bacardi USA Eduardo M. Sardiña.

Goya Foods' Swine & Wine es la gran fiesta del cerdo al aire libre en el histórico Hotel Biltmore de Coral Gables.

En el Hotel Biltmore: Goya Foods’ Swine & Wine

Goya Foods’ Swine & Wine es la gran fiesta del cerdo al aire libre en el histórico Hotel Biltmore de Coral Gables, presentado por Robert Irvine, chef, autor de libros de cocina y una de las principales personalidades de Food Network, y Fernando Desa, chef ejecutivo de Goya, el domingo 23 de mayo, de 5:30 a 8:30 p.m. Es una especie de homenaje a la cultura latina del sur de Florida con mucha música y bebida para acompañar la velada gastronómica. Irvine y Desa presiden a un grupo de élite de 14 chefs populares de todo Miami, quienes ofrecen sus creaciones más destacadas para representar los sabores icónicos de la cultura culinaria latina. Los cócteles para acompañar a la carne de cerdo son con Tito’s Handmade Vodka y Jim Beam Bourbon Whiskey. Más: https://sobewff.org/swine/ y 1200 Anastasia Avenue, Coral Gables.

Jonathan Andrade, uno de los mejores mixólogos de Miami, junto a Gio Gutiérrez, alias @ChatChowTV, garantizan una experiencia única con cócteles artesanales.

En Miami Design District: Croquetas gourmet y cócteles artesanales

Este año la serie en Design District cuenta con tres eventos. Uno de ellos es muy popular: “Croquetas & Cocktails”, presentado por los hermanos Eileen & Jonathan Andrade y Gio Gutierrez el viernes 21 de mayo, de 10 p.m. a 12 a.m., en Jungle Plaza, al aire libre. Eileen Andrade, la talentosa chef detrás del popular restaurante Finka Table + Tap de West Kendall, su especialista en croquetas, y hermano, Jonathan Andrade, y uno de los mejores mixólogos de Miami, Gio Gutiérrez, alias @ChatChowTV, garantizan una experiencia única con sus creativas croquetas gourmet y cócteles únicos artesanales. Además, participan otros 18 restaurantes. Más: 3801 Northeast 1st Avenue, Miami.

