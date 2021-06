El tercer domingo de junio se celebra en Estados Unidos el Día del Padre. Si tienes pensado homenajear a tu figura paterna, sea esta tu padre, tío, abuelo o simplemente todas esas madres que también hacen de padres, te presentamos los cinco mejores lugares para celebrar el Día del Padre en Miami.

Superblue Miami, una gran exhibición interactiva

En esta gran exhibición interactiva no hay ninguna duda de que cada pared es una puerta que al atravesar está llena de desafíos y oportunidades. A medida que pones la mano en la pared compruebas cómo se abre todo un mundo donde la naturaleza habla en primera persona para demostrarte que formas parte de ella. En la instalación Superblue Every Wall is a Door, los artistas Es Devlin, teamLab y James te sumergen en experiencias llenas de luz, video y sonido. Sus instalaciones te guían a un nuevo estado de conciencia y te muestran el vínculo con la naturaleza. Superblue integra cinco obras. Al entrar, te encuentras con la instalación cinética del estudio artístico Drift titulada Meadow. En la creación digital de cascadas, campos de flores y nubes sin forma todo cambia constantemente a medida que tocas paredes según la interacción de cada persona. El flujo de la cascada también influye en la instalación Flowers and People, Cannot be Control but Live Together, lo que hace que las flores de esta última se dispersen. Otra instalación extraordinaria, a la entrada de la sala de la cascada, es Life Survives by the Power of Life II, un monitor tridimensional que muestra la vida a través de las 4 estaciones. Junto a esta instalación hay una persona que te puede explicar todo lo relacionado a esta obra de arte en movimiento. En la sala de iluminación James Turrell: AKHU percibes la luz de una forma muy diferente. Y en Es Devlin: Forest of Us (Nuestro Bosque), es un laberinto de espejos de dos pisos llenos que tiene como punto de partida las sorprendentes simetrias visuales de la naturaleza que permiten la respiración. La puerta de entrada a este laberinto de espejos es espectacular. Más: www.superblue.com, 1101 NW 23 St., Miami, frente al Museo Rubell Entrada $36 por adulto. Y TeamLab’s Massless Clouds Between Sculpture and Life Add On $10.

La extraordinaria azotea del Grand Beach Hotel Surfside. Troy Campbell/Grand Beach Hotel Surfside

Ciudad Surfside , North Miami Beach

Celebrar este día en la Ciudad de Surfside, en North Miami Beach, otro paraíso subtropical del sur de Florida frente al mar, es uno de los mejores lugares con numerosas opciones no solo para turistas sino especialmente para los locales: arte público, restaurantes galardonados, spas y lugares recreativos, entre otras muchas. La cocina internacional con un toque francés del creativo chef Stephane Caporal, en La Plage, en Grand Beach Hotel Surfside y en su extraordinaria azotea presenta un menú variado y creativo con tapas nuevas como las croquetas de pulpo con mayonesa japonesa, salsa de anguila a la barbacoa y escamas de bonito. El Sky Bar del hotel, en el doceavo piso frente al mar, y con piscina, es un escondite ideal para contemplar unas vistas espectaculares del horizonte de Miami, tomarse un cóctel exclusivo como el Blood Moon con vodka, jalapeño, naranja sanguina, maracuyá y limón, y cenar platos ligeros durante la puesta de sol. La ciudad de Surfside cuenta con varios de los mejores restaurantes kosher del sur de Florida como The Harbour Grill, muy conocido por sus ingredientes de calidad, presenta para este día sus platos más populares. 26 Sushi & Tapas ofrece una interesante cocina japonesa y peruana con sushi kosher y tapas.

Morelia Gourmet Paletas ofrece paletas mexicanas artesanales, con certificación kosher. Cortesía/Paletas Morelia

Y te recomendamos Morelia Gourmet Paletas que ofrece paletas mexicanas artesanales, con certificación kosher, hechas con ingredientes frescos 100% naturales. Más: www.grandbeachhotel.com/hotels/surfside y (305) 534-8666. www.theharbourgrill.com y (305) 861-0787. www.26sushitapas.com y (305) 570-2626. Y www.paletasmorelia.com/location/surfside-kosher-ice-cream/, 9571 Harding Ave, Surfside.

Ciudad de Coral Gables, al estilo español

Los amantes de la gastronomía española sabemos que el mejor cochinillo está en Segovia y, también, en Bellmónt Spanish Restaurant, en Miracle Mile, donde el día del padre también ofrece su especial cochinillo a la leña. Las Tapas Gables, un nuevo restaurante, en el 276 Alhambra Circle, de Antonio Hidalgo de Las Tapas de Rosa, presenta una fusión de cocina española con ingredientes y estilos culinarios de Miami como rollitos de primavera con mariscos de la zona de Cádiz o un tiradito con corvina española. También, tienen algunos platos tradicionales españoles como arroz meloso de bogavantes y paella negra. Y Bulla Gastrobar es otro de los restaurantes de cocina española con interesantes especiales para celebrar este día. Más: www.bellmontrestaurant.com

Crucero de pesca desde Deering Estate. Cortesía/Miami Dade Parks y Deering Estate

Crucero de pesca desde Deering Estate





Un lugar ideal para celebrar este día tan especial es en Deering Estate, una casa museo del siglo XXI, y una estación de campo cultural y ecológica y, además, un hito nacional incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos, propiedad del Estado de Florida y administrado por el Departamento de Parques, Recreación y Espacios Abiertos del Condado de Miami-Dade. Hay un crucero de pesca para el domingo 20 de junio, a partir de las 1 hasta las 4 p.m., en el Pelican Island Skipper. Se trata de un viaje de pesca de captura y liberación de tres horas, en el que le enseñan sobre técnicas de pesca, aves marinas y mamíferos marinos. Se recomienda llevar las propias cañas de pescar y los aparejos, aunque ellos proporcionan cebo y un número ilimitado de cañas. El precio es de $45 por persona y los tickets se compran en línea. Debido a la pandemia el espacio es limitado y se debe practicar el distanciamiento social, usa mascarillas y no se permiten reuniones de más de 10 personas. Los viajes pueden cancelarse y reprogramarse debido a las condiciones climáticas y del agua. El registro de entrada se realiza en la puerta principal. Además, hay otras muchas actividades para toda la familia en Deering Estate: Desde recorridos en canoa hasta caminatas con mariposas y recorridos guiados por museos y áreas naturales. Más: www.deeringestate.org

Cerveza Veza Sur para todos

A casi todos los padres les gusta la cerveza y una de las mejores de Miami es la de Veza Sur Brewing, que en honor a #PrideMonth acaba de presentar su refrescante cerveza de mango fresco Mangolandia Wheat Aleen, una edición limitada Pride Pack. Es suave y fresca con 4.8% ABV y 20 IBU, ideal para celebrar con toda la familia al completo. Se trata de un paquete de doce que promueve la inclusión de LGBTQIA y la familia en la comunidad de Florida y lo puedes encontrar en Walmart, Whole Foods y Total Wine. Un dólar de cada paquete va a parar a beneficio de Equaly Florida, la organización de derechos civiles más grande dedicada a asegurar la igualdad total para la comunidad LGBTQIA. Más: www.vezasur.com

