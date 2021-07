Magníficos fuegos artificiales, desfiles divertidos, parrillas de todo tipo y perritos calientes tradicionales son los principales protagonistas cada 4 de julio, la Día de la Independencia, la gran fiesta estadounidense para celebrar la libertad y el nacimiento de un país basado en la creencia de que todas las personas son iguales. Recuerde que, aunque no es obligatorio, es recomendable seguir usando la mascarilla y, también, guardar la distancia física. No vayas a Bayfront Park porque este año no se celebra el tradicional y multitudinario evento gratuito de “America’s Birthday Bash” debido a la pandemia. Tampoco, el concierto en vivo y la exhibición de fuegos artificiales de la ciudad de Coral Gables, que generalmente se realizan en el Biltmore Hotel. Les presentamos los cinco mejores lugares para celebrar el Día de la Independencia en Miami.

62° Desfile Anual de Key Biscayne y espectáculo de música y fuegos artificiales en North Miami Beach

“Key Biscayne 4th of July Parade” está considerado el desfile más antiguo de Miami, toda una tradición isleña celebrada en Crandon Boulevard, Key Biscayne, con carrozas y mucha música que marchan por todo el boulevard el 4 de julio, desde Harbor Drive hasta West Wood Drive. El espectáculo arranca a las 11 a.m. Lo que sí que se ha cancelado son los fuegos artificiales. Más: www.kb4.org







En Fairchild hay actividades para todos este 4 de julio para todos. Desfile, música y barbacoa. Cortesía/Fairchild Botanical Garden

Fairchild Tropical Botanic Garden

Siempre es espectacular celebrar esta fiesta nacional en este exótico jardín botánico con una extensión de 83 acres al aire libre y muchos eventos divertidos para todas las edades, que comienzan con el desfile a las 11 a.m. encabezado por la banda de música Bad Apples Brass Band y seguido por todos los niños, quienes desfilan a través de estos exuberantes jardines botánicos. El punto de encuentro para comenzar la marca del desfile es el Anfiteatro, de 10 a 11 a.m. Hay pintura facial y accesorios del 4 de julio para todos. La marcha del desfile acaba en el Palmetum con una gran fiesta de paletas para los niños. La barbacoa del 4 de julio está organizada por Glasshouse Cafe durante todo el día. Y para festejar no hay nada mejor que la música de la reconocida banda local Brothers of Others Band, quienes tocaran a partir del mediodía. Con la entrada a la fiesta del 4 de julio está incluido el acceso total al jardín botánico y a la actual exhibición de Jurassic Garden, la popular experiencia con mariposas exótica Wings of the Tropics y el nuevo Rainforest Rock Garden, que cuenta con un jardín infantil escalable. Este evento es gratis para los miembros y para el resto la tarifa es de $24.95. Las personas mayores pagan $17.95, los estudiantes con identificación $15.95 y los niños de 6 a 17 años $11.95. Los menores de 5 años entran gratis. La fiesta finaliza a las 4 p.m. Más: www.fairchildgarden.org/visit/covid-tickets y 10901 Old Cutler Road, Coral Gables, FL. 33156.

Celebración del Día de la Independencia en el Homestead-Miami Speedway, donde se lleva a cabo un emocionante espectáculo sin salir de auto: “Drive-in 4th July Celebration”. Cortesía/City of Homestead

Fuegos artificiales al estilo autocine en el circuito de carreras

Una forma muy diferente de celebrar el Día de la Independencia es en el Homestead-Miami Speedway, donde se lleva a cabo un emocionante espectáculo sin salir de auto: “Drive-in 4th July Celebration”. Las puertas del estacionamiento se abren a las 7 p.m. y los fuegos artificiales comienzan a las 9 p.m., sincronizados con grandes éxitos del pop y canciones patrióticas. Puedes llevar tu comida y bebida. Más: www.cityofhomestead.com/July4 o contacta con el Departamento de Parques y Recreación a través del teléfono (305) 224-4570. El Homestead-Miami Speedway está ubicado en el 1 Ralph Sanchez Speedway Blvd. Homestead, FL 33035

La gran fiesta en Hialeah Park: La Gozadera

La Ciudad de Hialeah y Hialeah Park presentan este evento musical por todo lo alto para celebrar el Día de la Independencia en el popular Milander Park, ubicado en el 100 E. 32nd Street, de 4 a 11 p.m., con figuras tan relevantes de la música como los ganadores del premio Grammy Latino Gente De Zona. También, hay una actuación especial de querido por la comunidad Amaury Gutierrez y varios djs como DJ Yus, DJ Nancy Starr, DJ A10 y DJ Saroza. Además, hay camiones de comida locales. La patriótica velada finaliza con un gran espectáculo de fuegos artificiales y láser de 30 minutos. Este evento atrae a más de 18,000 asistentes de todo el sur de Florida. Más: www.hialeahfl.gov/717/Independence-Day-Celebration y https://youtu.be/JVhCVMOcV5o

Deering Estate

Si todavía no has visitado este histórico lugar, el fin de semana del Día de la Independencia, del 3 al 5 de julio, es un momento muy especial y, además, con motivo de la fiesta nacional la entrada se ha reducido a $4 para todas las edades. Los menores de 4 años y los miembros no pagan. Deering Estate cuenta con una vida silvestre increíble, espectaculares vistas a la bahía y acceso autoguiado a los museos. En estos momentos, se lleva a cabo la exposición individual de Amalia Caputo, Every Being is an Island, una exhibición que está abierta todos los días hasta el 31 de agosto. Los días de picnic en Deering Estate son siempre una experiencia diferente. Hay que comprar los boletos en línea. Y, aunque la política sobre el Covid del condado de Miami-Dade ya no exige el uso de mascarilla, Deering Estate recomienda su uso y distanciamiento social en las instalaciones. Más: www.deeringestate.org/event/4th-of-july y www.deeringestate.org/event/exhibit

Twitter: @IsabelOlmos