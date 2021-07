Isabella Vázquez la niña bravucona de ‘Diseñando tu amor’… sueña diseñar robots 

Isabella Vázquez

A sus 9 añitos, Isabella Vázquez es la integrante más pequeña del elenco del melodrama ‘Diseñando tu amor’, donde la talentosa chiquilla impacta en la piel de Mina, una niña inteligente, valiente y bravucona -que se viste de niño- para pelear de igual a igual con los chicos del barrio. “Desde los 5 años he participado en telenovelas como: El bienamado, Según Bibi, Mi marido tiene más familia y en la película Infelices para siempre, protagonizada por Adrián Uribe y Consuelo Duval”, cuenta Isabella que a pesar de su corta edad, lleva varios años sumergida en el mundo de la actuación. “Empecé a trabajar a los 5 años, al terminar mis estudios en el CEA infantil de Televisa. Me encanta la actuación, pero uno de mis sueños es estudiar robótica. Me gustaría diseñar robots para los niños que no tienen manos o piernas”, dice la chica que adora a sus compañeros de ‘Diseñando tu amor’, sobre todo a su padre Héctor Casanova, un taxista viudo, con el cual Isabela tiene la oportunidad de demostrar sus dotes de comediante… espantando con sus mañas infantiles a cada resbalosa que se le acerca a su adorado papichulo.