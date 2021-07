Las cinco mejores excursiones al aire libre en verano en Miami 

El verano en Miami significa árboles repletos de mango, mariposas en todos jardines, baños en el mar y paseos en bote por la bahía al atardecer y en luna llena. Además, julio es el mes de los Parques Nacionales, aprovecha los descuentos. Les presentamos las cinco mejores excursiones al aire libre estos meses de verano en Miami.

“Mango Days of Summer” en Fairchild Tropical Botanic Garden

Cualquier excusa es buena para volver a este famoso jardín botánico, y los “Días de Verano del Mango” son siempre una visita muy especial para los enamorados de esta sabrosa y golosa fruta repleta de propiedades nutritivas como la vitamina C, y además, aporta minerales como el calcio, cobre, magnesio y potasio. Está considerado el festival internacional de mango más importante del sur de Florida y su cosecha es la más esperada del año. Son cuatro fines de semana seguidos en Fairchild Tropical Botanic, el hogar de una de las colecciones de mango más grandes del mundo con más de 500 variedades cultivadas en Fairchild Farm en Homestead. Este festival anual celebra este año su 29 aniversario con demostraciones de cocina y cócteles con los mejores chefs y mixólogos de Miami, clases de helado de mango, vendedores de comida únicos, actividades para toda la familia y actuaciones, entre otras muchas actividades. A la venta hay desde frutas de mango de todas la variedades y batidos hasta árboles de mango. Por supuesto, que puedes recorrer todos los rincones del jardín botánico, la experiencia de las mariposas Wings of the Tropic, la exhibición Jurassic Garden, que se ha extendido hasta el 1 de agosto, Rain Forest Rock Garden, instalación de arte de Garden Portals, recorridos en tranvía, los recorridos a pie de Roar & Explore y Jardín para niños. El sábado y domingo, 24 y 25 de julio se lleva a cabo el Brunch Mango, de 10 a.m. a 4 p.m., con platos de los restaurantes favoritos del sur de Florida. La gran fiesta del fin de semana de “Mango Days of Summer Finale” se lleva a cabo el viernes, sábado y domingo, del 30 de julio al 1 de agosto de 2021, de 10 a.m. a 4 p.m. Más: Entradas en www.fairchildgarden.org y 10901 Old Cutler Road, Coral Gables, FL. 33156.

Deering Estate, casa de varias especies de mariposas, tendrá el sábado 24 de julio, de 11 a 12 a.m., una caminata para buscar en varios hábitats a las especies de mariposas Ruddy Daggerwing, Dina Yellow y Atala. Cortesía/Deering Estate

Caminata de Mariposas en Deering Estate

Deering Estate es también la casa de varias especies de mariposas que rara vez se suelen ven. El sábado 24 de julio, de 11 a 12 a.m., han programado una caminata para buscar en varios hábitats a las especies de mariposas Ruddy Daggerwing, Dina Yellow y Atala. En estos espacios hay casi 40 tipos de mariposas, todas ellas visibles. Se trata de una visita guiada, por lo que la exploración por los lugares favoritos de esta histórica finca está asegurada. Esta caminata de mariposas se lleva a cabo siempre el cuarto sábado del mes, de junio a septiembre. Para los miembros de la Fundación Deering Estate es una caminata gratuita, para los mayores de 15 años cuesta $15 y de 4 a 14 años, $7 por joven (de 4 a 14 años). Todos los invitados, incluidos los miembros de la Fundación Deering Estate, han de registrarse en la puerta principal antes de que comience el recorrido para garantizar su espacio, que es de capacidad limitada y se ocupará por orden de llegada. Les aconsejamos que vayan preparados contra los mosquitos, ya que son muy comunes en esta época del año.

Al ser julio el mes de los Parques Nacionales, el Condado de Miami-Dade anima a todos a aprovechar los descuentos y ofertas especiales. En el caso de Deering State, al comprar un ticket obtienes una entrada general gratuita cuando lo compras en línea. También, puedes obtener un 20% de descuento en las membresías de la Fundación. Hay que comprar con el código de promoción parklife. Más: www.deeringestate.org

Actividades en kayak como parte del mes del Parque y la Recreación. Cortesía/The Biscayne National Park Institute

Miami EcoAdventures: Programas de Kayak

También como parte del mes del Parque y la Recreación, al comprar en EcoAdventures cualquier programa de kayak o bote valorado en $30 o más durante el mes de julio, obtienes una caminata nocturna con fogata incluida gratis entre octubre de 2021 y enero de 2022. Para reservar el programa Miami EcoAdventure en línea usa el código parklife.

Los programas de Clear Kayak Adventures y Sunrise Clear Kayak Adventure, de 2.5 horas y unas tres millas, para mayores de 9 años, es con un kayak transparente desde la cual puedes ver las aguas cristalinas y la vida en el interior del océano mientras remas por las aguas serenas de esta reserva natural. Este programa tiene una duración aproximada de 3 millas y una duración de 2,5 horas. La tarifa estándar es de $45 y hay un programa privado, a $3, para un mínimo de 6 personas. En otro programa, del mismo precio, puedes hacer kayak en las aguas poco profundas de Key Biscayne y las áreas protegidas de Bear Cut Preserve en Crandon Park, donde la tierra se encuentra con el mar. También, bucear hasta un arrecife fósil y observar los peces tropicales, las rayas águila, las estrellas de mar y las aves costeras que comparten este entorno frágil y único. Este programa tiene aproximadamente 2,75 millas de largo y se hace en 3,5 horas. El Sea Kayak & Snorkel Adventure es para mayores de 9 años.

Además, hay programas en The Matheson Mangrove y The Chapman Field Kayak Trek, a $30 y privados a $180 para mínimo 6 personas. Más: www.miamidade.gov/global/recreation/ecoadventures/home.page

Programa para recorrer en catamarán la Bahía de Biscayne y el Canal de Coral Gables, visitando sitios costeros increíbles mientras sientes la brisa el mar y observas el horizonte de Miami. Cortesía/The Biscayne National Park Institute

Catamarán por la Bahía de Biscayne y el Canal de Coral Gables

Hay un programa para recorrer en catamarán la Bahía de Biscayne y el Canal de Coral Gables, visitando sitios costeros increíbles mientras sientes la brisa el mar y observas el horizonte de Miami. Es ideal para quienes disfrutar de un poco de relax y aventura al mismo tiempo. Es una manera como otra de conocer la historia de Miami mientras navegas en el catamarán Parks Explores de 45 pies. Este programa incluye un viaje en kayak para explorar los tranquilos canales de manglares a lo largo del paseo marítimo de Coral Gables, donde habitan aves zancudas y manatíes. Es una mezcla e historia y naturaleza. Se cuenta la historia de algunos de los vecindarios más antiguos de Miami y lugares famosos como Crandon Park, Vizcaya Estate, Coconut Grove, Barnacle y Coral Gables. Y todo ello mientras exploras ecosistemas naturales del paisaje único del sur de Florida con sus praderas de pastos marinos y bosques de manglares. Este programa de kayak crucero dura tres horas y es para mayores de 9 años. Miami EcoAdventures proporciona equipo esencial para participar en las aventuras en crucero. Los niños menores de 15 años deben ir acompañados de un adulto. La tarifa estándar es de $95. Más: www.miamidade.gov/global/recreation/ecoadventures/home.page

Este programa incluye un viaje en kayak para explorar los tranquilos canales de manglares a lo largo del paseo marítimo de Coral Gables, donde habitan aves zancudas y manatíes. Cortesía/The Biscayne National Park Institute

Bahía de Biscayne al atardecer y luna llena

Y el otro programa de Miami EcoAdventures y Miami-Dade Parks, Biscayne Bay Sunset & Full Moon, es para una noche relajante en la Bahía de Biscayne, explorando las vistas y los sonidos de Miami mientras disfruta del atardecer y la luna llena mientras navegas por Crandon Park, Coconut Grove, Virginia Key, Brickell y el centro de miami en el catamarán Parks Explorer. En este crucero aprendes sobre la historia de Miami mientras exploras los ecosistemas naturales de la bahía, los lechos de pastos marinos y los bosques de manglares. Es un recorrido de tres horas para mayores de 5 años y los menores de 15 años tiene que ir acompañados de un adulto. Cuesta $45.

