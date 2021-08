Las cinco mejores islas de Florida en el Golfo de México para pasar unos días

Conocidas como las Diez Mil Islas del sur de Florida es una zona formada por un laberinto de manglares y arroyos, que va desde el sureste de Naples al noroeste del Parque Nacional de Everglades. Algunas de estas son llamadas cayos. Otras son grupos de manglares con arrecifes de corales, criaderos de ostras y bancos de arena. La isla más grande es Marco Island y la más pequeña es la oficina de correos de Ochopee, Florida, que al ser la más pequeña del país, se ha convertido en una parada habitual en la ruta turística del sur de Florida. Para los que quieran escaparse a una isla cerca de Miami, les presentamos las cinco mejores islas de Florida en el Golfo de México.

Marco Island

Si quieres alejarte de todo, sin lugar a dudas Marco Island te ofrece sensaciones únicas. Es la isla más grande del sur de Florida, una auténtica joya situada a poco más de 100 millas de Miami, a unas dos horas por la carretera US 41, y a 18 millas de Naples. Es un lugar encantador por su entorno marítimo, sus espectaculares playas y vistas, su diversa vida salvaje y, también, por contar una gran variedad de recorridos históricos. Su rica historia se remonta a los indios Calusa, que poblaban gran parte del suroeste de Florida hasta la llegada de los exploradores españoles a mediados del siglo XVI. Los indios Seminole llegaron a mediados del siglo XVIII y se quedaron hasta finales del siglo XIX tras la llegada de William Thomas Collier y su familia, fundadores del pueblo de Marco en 1870. Todavía se mantienen tres edificios originales de aquella época, utilizados hoy en día como restaurantes. La ciudad está conectada por dos puentes, uno construido en 1938 y el otro en 1969, que al cruzarlos te impregnas directamente de una sensación desconexión y aislamiento. Es otro mundo con un interesante museo de historia. Más: https://www.cityofmarcoisland.com/

Los domingos por la noche se puede disfrutar de un espectáculo de tambores en Siesta Key. Cortesía/Chamber of Commerce

Siesta Key

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

A unas 230 millas de Miami, Siesta Key es una auténtica invitación a la relajación y el rejuvenecimiento. Es un cayo muy fácil de recorrer, 3.5 millas cuadradas. Sus playas de arena fina de cristal de cuarzo están clasificadas entre las mejores a nivel nacional. Son las playas más premiadas. Tiene tres áreas de playa, Siesta Beach, Crescent Beach y Turtle Beach, y dos centros de ciudad de fácil acceso. Siesta Beach está considerada una de las mejores playas del mundo y cuenta con canchas de tenis y voleibol, un parque infantil con sombra y un área de pícnic. Es de agua poco profunda cerca de la costa y los domingos por la noche hacen un espectáculo de tambores.

Las playas de arena fina de cristal de cuarzo de Siesta Key están clasificadas entre las mejores a nivel nacional. Cortesía/Chamber of Commerce

Todo está cerca en Siesta Beach. Al sur de Siesta Beach se encuentra Crescent Beach, las mismas aguas, pero en un entorno más tranquilo y apartado. Es famosa por ser una playa privada para todos y su arena fue calificada como “la más fina y blanca del mundo”. En el extremo sur de esta playa está Point of Rocks, un área rica en formaciones de coral y colorida vida marina, ideal para esnórquel o buceo. Y la más al sur de todas las playas está Turtle Beach, la más deportiva con áreas para picnic, juegos, voleibol, entre otras actividades. Hay una zona para botes y se puede pescar en la laguna contigua Blind Pass. Es una playa estrecha con una pendiente más pronunciada y arena más oscura, pero con más conchas e, incluso, puede encontrar un diente de tiburón petrificado para llevar a casa, especialmente después de una tormenta. Esta área tiene restaurantes, tiendas y algunos locales nocturnos cercanos. A muchos les gusta explorar Siesta Key en bicicleta, carrito de golf o scooter. El Siesta Key Breeze Trolley es gratuito y al aire libre, es la forma tranquila de viajar entre Siesta Key Village y Turtle Beach. Más: https://www.visitsarasota.com https://youtu.be/APl2rJwQ2W0, https://youtu.be/TvgJOost4GE

Ubicada a unas 130 millas al norte de Key West, y algo más de 160 millas de Miami, Sanibel Island es un auténtico paraíso playero. Cortesía/Visit Florida

Isla Sanibel

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Ubicada a unas 130 millas al norte de Key West, y algo más de 160 millas de Miami, Sanibel Island es un auténtico paraíso playero para los amantes de la naturaleza que destaca por sus conchas marinas, más de 250 tipos de conchas, abundante flora y fauna, unas playas de ensueño y una historia rica en cultura. El acto de ir a recoger conchas es tan popular que los lugareños lo llaman “Sanibel Stoop” y “Captiva Crouch”, si vas a Captiva Island. La isla de Sanibel, descubierta en 1531 por Ponce de León, recibe su nombre, procedente de Santa Isybella, en homenaje a la reina española Isabel y su faro es un hito icónico. El Refugio Nacional de Vida Silvestre J.N. “Ding” Darling (J.N. “Ding” Darling National Wildlife Refuge), protegido desde 1945, es el hogar de 230 especies de aves, 50 especies de peces y más de 30 tipos de mamíferos. Tiene 15 millas de playa con arena virgen. No cuenta con arrecifes de coral, aunque sí con muchos restos de naufragios, por lo que bucear en alta mar es una experiencia muy interesante. Una de sus playas más famosas es Bowman. Gran parte de esta isla está protegida por ser catalogada como un refugio de vida silvestre. Si vas en bote, los delfines siempre te acompañan. Diferentes tours por la naturaleza, Kayak, rutas en bicicleta, pesca, picnic, tenis, golf, cine e, incluso, teatro, son algunas de las actividades y ofertas culturales en la isla. Sanibel tiene 22 millas de senderos bellísimos para bicicletas y no tiene semáforos. No hay grandes centros comerciales, pero hay tiendas y galerías únicas. Sus puestas de sol son impresionantes. Sus gentes son muy hospitalarias. Más: www.mysanibel.com y https://fb.watch/6-3jS4zkPk/ , https://fb.watch/6-3pxKtikd/

Isla Gasparilla forma parte de una cadena de islas de barrera de la Costa del Golfo y es popular por la pesca. La ciudad más grande de la isla es Boca Grande, justo al noroeste de Fort Myers. Cortesía/Visit Florida

Isla Gasparilla

Esta isla forma parte de una cadena de islas de barrera de la Costa del Golfo y es popular por la pesca. La ciudad más grande de la isla es Boca Grande, justo al noroeste de Fort Myers y Port Charlotte, a unas 215 millas de Miami, un pueblo de unas dos cuadras cuadradas. Esta isla de siete millas de aguas prístinas de arena blanca en el Golfo de México es famosa por su conexión folclórica con los piratas del pasado de Florida, su arquitectura histórica al estilo sureño, las casas de la playa y el Parque Estatal Gasparilla Island, donde destaca el faro restaurado de Port Boca Grande, construido en 1890, y cuya casa se ha convertido en museo, ambos abiertos al público. La isla recibe su nombre del legendario capitán pirata José Gaspar, quien cuentan que tuvo su base en la isla donde escondió sus tesoros, todavía no encontrados. Hay muchas actividades para bucear, esnórquel, pesca y en contacto con la naturaleza. Más: https://youtu.be/okr8jXrVcZ4

A 250 millas de Miami, Anna Maria Island, una isla barrera en la costa del golfo de Florida es conocida por sus amplias playas de arena blanca. Cortesía/Visit Florida

Anna Maria Island

A 250 millas de Miami, esta isla barrera en la costa del golfo de Florida es conocida por sus amplias playas de arena blanca como Manatee Beach Park y, también, por ser un santuario de aves. Este pequeño gran paraíso tiene 7 millas de largas playas de arena blanca y aguas azul y verde. La ciudad histórica alberga una arquitectura impresionante de estilo mediterráneo y cabañas que han sido restauradas durante más de 100 años. En su calle principal están ubicadas las tiendas de antigüedades, cafeterías, tiendas vintage y galerías. Tiene un muelle de madera precioso. En el mismo día puedes ver los mejores amaneceres con vistas a la Bahía de Tampa y encantadores atardeceres sobre el Golfo de México. Más: https://youtu.be/vxobMn5tJ9E

Twitter: @IsabelOlmos