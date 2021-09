Los cinco mejores lugares para celebrar el fin de semana de Colombus Day en Miami

Desfile de Bandas y Concierto del Carnaval de Miami en el Miami Dade County Fairgrounds.

El Día de la Raza o “Columbus Day”, celebrado en Estados Unidos el segundo lunes de octubre desde 1937, conmemora la fecha en que el explorador Cristóbal Colón pisó por primera vez las Américas, el 12 de octubre de 1492, cuando llegó a Isla de San Salvador, actualmente conocida como la Isla de Waitling, que hoy pertenece a las Islas Bahamas. Hay muchas maneras de celebrar el fin de semana de la hispanidad, les presentamos los cinco mejores lugares para celebrar Colombus Day 2021 en Miami.

Miami Carnival 2021

Después de un año de pausa, el 37 ° Carnaval anual de Miami, que combina el carnaval del Caribe con la vitalidad de Miami, se lleva a cabo el fin de semana del Día de la Raza de 2021, del 7 al 10 de octubre. Aunque la mayoría de los eventos de carnaval son en el Central Broward Regional Park, en Fort Lauderdale, el Desfile de Bandas y Concierto del Carnaval de Miami son en el Miami Dade County Fairgrounds, ubicado el 10901 Coral Way. Este evento atrae a más de 75,000 personas de todo Estados Unidos por su gran colorido. En el Central Broward Regional Park Fort Lauderdale se llevan a cabo varios eventos como el “Panorama Steel Band Competition”, el viernes 8 de octubre; El Miami Carnival J’ouvert, el sábado 9 de octubre, de 7 am a 3 p.m.; El Miami Junior Carnival es el sábado 2, de 1 a 10 p.m. Y el Miami Carnival Grand Parade & Concert es el domingo 10 de octubre, de 11 a.m. a 11 p.m. en Miami-Dade County Fairgrounds. El Carnaval ofrece puestos con comida y bebida típicas del Caribe, con mucha música en directo y competencias y desfiles de disfraces. El Desfile de Bandas del Carnaval de Miami cuenta con más de 18,000 participantes en 20 bandas de disfraces diferentes. Acompañando a las bandas hay grandes camiones de música que llevan sistemas de sonido o DJ. El Comité Anfitrión del Carnaval Miami-Broward One, organización sin fines de lucro dedicada a llevar un festival familiar seguro en el sur de Florida y áreas periféricas para promover la cultura caribeña, presenta un festival con todos los protocolos y pautas de los CDC ante la pandemia para garantizar la seguridad sanitaria de todos los asistentes. Más: www.miamicarnival.org/, Miami-Dade County Fairgrounds, 10901 SW 24 St , Miami, FL 33165.

Best of Best Concert, en Bayfront Park

Aunque normalmente este concierto de música tiene lugar durante el fin de semana de Memorial Day, en esta 15ava edición se lleva a cabo durante el fin de semana del Día de la Raza, el 10 de octubre en Bayfront Park. El Best of Best Concert, considerado el espectáculo escénico más grande del Caribe en América del Norte, destaca la música reggae, dancehall y soca. Están programadas las actuaciones de artistas aclamados como Koffee, Alison Hinds, Spice, Lady G, Tarrus Riley, Bunji Garlin, Tanya Stephens, Farmer Nappy, Skinny Fabulous, Patrice Roberts, Jo Mersa Marley, Tee Jay, Problem Child y Lyrikal. También hay comida y barra libre, de 8 a 9 p.m. Las puertas abren a las 2 p.m. y el espectáculo continúa hasta las 12 de la noche. Hay una zona VIP, que cuenta con sus propios baños, aire acondicionado, vendedor de comida y barra libre premium de 2 a 10 p.m. Además, hay asientos por orden de llegada, acceso al escenario y servicio de botella. Más: www.bestofthebestconcert.com/

LXVI Regata Anual del Día de la Raza

La LXVI Annual Columbus Day Regatta, celebrada el 9 de octubre, es la regata más antigua de Miami. Esta competición, en la que participan marineros de todo el mundo, se lleva a cabo en un entorno de navegación único, en la preciosa Bahía de Biscayne. La salida para todos los participantes es a las 10 a.m. Las embarcaciones navegan entre la isla de Key Biscayne y el Canal del Dinner Key. En día de la Regata del Día de la Raza es ya toda una tradición el montar fiestas en los botes en las aguas del condado de Miami-Dade. Las autoridades recuerdan todos los años que respeten las normas respecto a las fiestas flotantes populares frente a la Bahía. Las reglas del Parque Nacional Biscayne limitan las balsas a cinco embarcaciones, con un límite requerido de 100 pies. Más: https://columbusdayregatta.net

Pérez Art Museum Miami (PAMM) gratis

Siempre está bien celebrar el Día de la Raza en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo Pérez, cuya entrada es gratuita el segundo sábado de cada mes. Te proponemos la exhibición del artista chileno “Felipe Mújica: The Swaying Motion on the Bank of the River Falls”, que destaca la diversidad ecológica y cultural del sur de Florida en colaboración con la tribu de indios Miccosukee. Mújica presenta obras específicas creadas en colaboración con artesanos de la tribu Miccosukee. Esta exhibición está compuesta por una instalación, dibujo, esculturas plegables y grabado. Mújica describe sus paneles de tela o cortinas como objetos escultóricos e intervenciones arquitectónicas funcionales. En total, los visitantes interactúan con más de 20 cortinas nuevas con símbolos y patrones del mundo natural Miccosukee como animales, relámpagos, lluvia, río y viento. El proyecto es el resultado de una colaboración de años entre el Mújica y Khadijah Cypress, un artesano de Miccosukee. Ambos fundaron el Miccosukee Creativity Center, un centro comunitario que fomenta la artesanía tradicional de la tribu Miccosukee. Más: www.pamm.org

Doral Contemporary Art Museum (DORCAM)

El Museo de Arte Contemporáneo de Doral celebra el Mes de la Herencia Hispana con tres exposiciones. “Children of the Diaspora, Immigration Roots in Youth Miami”, exhibición multimedia que presenta obras de arte realizadas por jóvenes inmigrantes del sur de la Florida, invita a reflexionar sobre cómo las raíces hispanas están hablando alto y claro. Es una exposición emergente llevada a cabo en en CityPlace Doral, ubicada en el 8300 NW 36th St., # 109, Doral. Las otras dos exhibiciones, que estarán hasta mediados de octubre, son “Ictum Olim VII Fulgor. Manolo Valdes Legatum 2021”, del fotógrafo español Miquel Salom, en CityPlace Doral, # 123, y Edo Love Pop Next Level, del artista venezolano Eduardo Sanabria, en CityPlace Doral, # 115. Más: www.dorcam.org/ CityPlace Doral. , 8300 NW 36th St., # 109, Doral, FL 33166

