Ana Patricia se ausenta de 'Despierta América' por tiempo indefinido

La presentadora mexicana Ana Patricia Gámez se ausentará del programa Despierta América de Univisión por tiempo indefinido debido a que se acerca la fecha del nacimiento de su segundo hijo.

Aunque previamente había asegurado que trabajaría hasta el último momento, Gámez informó a sus seguidores que no aparecerá en el programa matutino porque el doctor la mandó a descansar.

“Les cuento que hoy tuve ultrasonido para ver el crecimiento de mi bebé y su peso ya está cerquita de las 7 libras”, aseguró la cuarta ganadora del concurso Nuestra Belleza Latina en sus redes sociales.

“Este jueves cumplo las 37 [semanas] pero si ya estuviera en las 39 semanas hoy mismo me inducían el parto porque estoy baja de líquido amniótico”.

La presentadora comentó también que el próximo martes, tendrá un nuevo ultrasonido en el que se determinará el siguiente paso.

En respuesta, los seguidores de la mexicana le enviaron mensajes de aliento. “Cuídate y todo saldrá bien”, le escribió la usuaria “Jacqueline.tiburcio.98”, mientras que “mateoolga” opinó: “Muchas bencidiones Anita para ti y tu bebé, con Dios delante todo estará bien. Descansa mucho, te lo mereces aunque te extrañaremos”.

Hace unos días, Gámez dijo a People en Español que quería trabajar hasta “el último día si Dios me lo permite porque entre más yo cuide mis días de maternidad más días voy a estar con él. Quizá aquí en el programa se me rompa la fuente, me den los dolores, yo no sé”.

La fecha estimada del parto es el 26 de julio, el día de cumpleaños de la presentadora, pero con los últimos acontecimientos posiblemente el bebé nazca antes.

Este será el segundo bebé de la mexicana y su esposo Luis Carlos Martínez, hermano de la copresentadora de Despierta América Karla Martínez. La pareja dio la bienvenida en mayo del 2015 a la niña Giulietta.