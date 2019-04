¿Pelea de gatas tuertas boca arriba?

Fotomontaje con: Lucero, Gaby Spanic, Laura Zapata y Angélica Rivera.

Lucero, Gaby Spanic, Laura Zapata y hasta la ex primera dama de México, Angélica Rivera, andan pujando por encarnar a la tuerta Catalina Creel, en la nueva versión de Cuna de lobos. Todas pelean por meterse en el duro pellejo del personaje que en 1986 catapultó a la fama a la desaparecida María Rubio. Según TVNotas, La Gaviota contactó a los ejecutivos de Televisa, para decirles que volvería a la actuación… y la tuvieran en cuenta para algún protagónico. Lo que no se imaginaba es que le dijeran que nananina porque su imagen estaba muy deteriorada desde el escándalo de la Casa Blanca, cuando ella dijo que había comprado con su dinerito aquella casa, pero nadie le creyó. Dicen que Angélica quedó pasmada… y decepcionada se postuló aunque sea para interpretar a Catalina Creel, compitiendo con feroces contendientes como Lucerito, que es de armas tomar; la española Paz Vega… o la Zapata, que a sus 64 años, tiene un brillante prontuario de villanías, y jura que ella es la candidata favorita del público. “En todas las encuestas siempre he ganado”, afirma la hermana de Thalía… que está lista a pelear como gata boca arriba por la chamba.