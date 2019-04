Chiquinquirá Delgado sufre acoso sexual

Chiquinquirá Delgado y su hija, María Elena Dávila.

Después de animar durante varios años los exitosos programas Nuestra Belleza Latina y Mira quién baila, Chiquinquirá Delgado regresa a la actuación en el súper drama Por amar sin ley-2. “Las primeras tomas las realizamos en Boston con Kimberly Dos Ramos, Ilithya Manzanilla y Marc Clotet, que también me acompañaron en tierras mexicanas”, comentó la sexy venezolana, que luego de 14 años retomó su carrera actoral, interpretando a Cristina, una mujer que sufre acoso sexual. “Quiero que mi personaje pueda inspirar a muchas mujeres que quizás sienten miedo de salir a denunciar”, dijo Chiqui, la cual aseguró que regresar a las telenovelas después de tantos años no la estresó. “La actuación es como manejar bicicleta, nunca se olvida”, destacó la pareja del periodista Jorge Ramos, quien prepara otros proyectos. “Estoy haciendo un piloto con mi hija María Elena Dávila, para una comedia en inglés titulada: ¿Quién es la mamá? Producida por Eugenio Derbez, que se queda pasmado cuando me confunden con mi hija. Siempre bromea con eso y por lo mismo decidimos presentar un piloto a las cadenas americanas”, comentó la finalista de Miss Venezuela-1990, que a sus 45 años parece gemela de su hijita de 27 abriles…