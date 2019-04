David Zepeta, abogado, actor, cantante y compositor

Semidesnudo en Sólo para Mujeres o elegantemente vestido interpretando al serio y circunspecto Licenciado Ricardo Bustamante en la serie Por Amar Sin Ley, el guapo actor David Zepeda causa impacto entre sus fans.

“Me siento en mi salsa”, afirma el actor, que a diferencia del resto de sus compañeros, él sí entiende todos los términos legales y jurídicos que utiliza su personaje, lo cual le ha ayudado mucho a darle el realismo que requiere la historia.

“Estudié licenciatura en Derecho en la Universidad de Sonora pero nunca ejercí porque me di cuenta que lo que más quería era actuar”, confiesa el galán que en sus inicios participó en series estadounidenses como: ER, Monk y The Shield.

“Hoy por hoy no me arrepiento de haber dejado la carrera. Esta teleserie me ha hecho ver que aunque no me haya dedicado a la abogacía, soy capaz de todo por defender a alguien”, asegura David, que después del éxito en la anterior temporada, vuelve a meterse en la piel del Lic. Ricardo Bustamante en Por amar sin ley-2… y en entrevista exclusiva con el Nuevo Herald, nos cuenta las novedades de su participación en esta historia que llega con una gran producción, nuevos personajes en casos llenos de drama y acción.

“Desde el comienzo la trama se ve salpicada de escenas intensas, como la balacera que filmamos en el Paseo de la Reforma. Esas grabaciones causaron impacto a los transeúntes que pasaban por la zona pues quedaron muy reales. Esta segunda temporada viene más intensa… si la primera estuvo fabulosa, esta es extraordinaria. Hay más acción, amor, pasión, nuevos casos, elenco extraordinario con invitados famosos y contada de una manera sumamente ágil. Son temas con los cuales muchos latinos se van a sentir identificados, como la discriminación que algunos sufren en EEUU. Rodamos en Boston, Nueva York y Miami casos sumamente interesantes y muy fuertes que van a ir descubriendo”, comenta Zepeda, el cual se lleva muy bien con su nueva compañera Kimberly Dos Ramos.

“Es una profesional comprometida. Su incursión a este proyecto le da mucha fuerza y hay un gran trabajo tanto de los escritores como de nuestro productor Gilberto ‘El Güero’ Castro, incorporando personajes que desencadenan una nueva serie de situaciones impactantes”, adelanta el galán, quien admira a la rubia venezolana, pero asegura que el corazón de Bustamante siempre será fiel a la Licenciada Alejandra (Ana Brenda). No existe un triángulo pasional, Kimberly sólo le pone más sabor al caldo”, bromea David y agrega. “Me encanta mi personaje, porque es leal a sus principios, a su trabajo, al hecho de siempre buscar justicia y es muy fiel a su amada Alejandra, cuyo papel tiene un desarrollo interesantísimo, fuerte, apasionante y difícil”, explica el artista, el cual asegura que está muy feliz con su novia Lina Radwan, con quien lleva casi 10 de años de relación… a pesar del bombardeo de chismes que siempre los persiguen.

“Todo nos resbala. Es importante tener amor en tu vida: con tu pareja, la familia, el público y tu trabajo. Cuando estás bien sentimentalmente, todo marcha de maravilla y la vida te sonríe”, asegura el actor nacido en Nogales hace 45 años, que desde muy jovencito soñaba con ser ‘abogactor’.

“Estudié licenciatura en Derecho en la Universidad de Hermosillo Sonora y actuación en el Centro de Formación Actoral de TVAzteca”, recuerda Zepeda, que inició su carrera en Hollywood, en las series: Eve, ER, Monk, Grounded for Life, American Family, The Shield, Buffy Cazavampiros y Boston Public.

“Al regresar a México trabajé en TVAzteca en las telenovelas: Los Sánchez, Amores cruzados y Como en el cine. Luego viajé a Miami donde filmé la novela Acorralada con Venevisión. A partir del 2009 me integré a las filas de Televisa, y participé en la producción de Sortilegio en el papel antagónico. Luego grabé la novela Soy tu dueña y protagonicé La fuerza del destino”, comenta el musculoso galán, que en 2011 fue la imagen de la ropa interior de Calvin Klein para la campaña ‘Déjate ver’… y engalanó la portada de la revista Men´s Health. En 2012 estelarizó el melodrama Abismo de pasión junto a Angelique Boyer… y ese mismo año se lanzó como cantante con el tema: Talismán.

“Por fortuna he podido alternar mi carrera de cantante con la actuación, ya que al protagonizar Mentir para vivir lancé al mercado mi CD Volverte a enamorar”, cuenta Zepeda, el cual fue elegido para tomar el rol protagónico del melodrama Hasta el fin del mundo, en reemplazo de Pedro Fernández. En 2016 estelarizó la novela Tres veces Ana junto a Angelique Boyer y Sebastián Rulli mientras lanzaba su nuevo material discográfico: 1+1=1, con el que debutó como compositor de cuatro temas.

“Después de protagonizar La doble vida de Estela Carrillo, comencé a trabajar en el súper drama Por amar sin ley”, dice David, que en sus ‘raticos libres’, filmó la película Desnudos, trabajó en las obras de teatro: Perfume de Gardenia, Noche de pasión, 4 Equis y alborotó el avispero en los shows: Sólo para mujeres, donde cientos de sus admiradoras llenaban el teatro para ver a su ídolo en vivo, en directo, sin ropa… ¡Y a todo vapor!