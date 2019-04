Kate del Castillo y el hombre que hace latir su corazón

Regresa el gran estreno mundial de La Reina del Sur Video de Kate del Castillo anunciando la fecha del esperado estreno. Up Next × SHARE COPY LINK Video de Kate del Castillo anunciando la fecha del esperado estreno.

Mientras los paparazis tratan de descubrirla in fraganti con un nuevo romance, la actriz mexicana Kate del Castillo se pasea por el mundo con el único hombre que le ayuda a que su corazón lata mejor: Alex Peña.

Se trata de su entrenador físico, mejor conocido AlexFitBox, con quien admite lleva varios años ejercitándose. “Es un bruto (en el buen sentido de la palabra) y me pone hacer cosas tremendas, que me han ayudado a mantener un gran nivel de dedicación y disciplina”.

También revela que son inseparables: “Viaja conmigo a todas partes: a Rusia, Italia, Colombia, Rumania, ha estado entrenando conmigo en todos los lugares y me gusta porque es muy creativo, a veces no tenemos espacio donde entrenar, pero él se inventa los ejercicios que necesito: desde una patineta, hasta una silla… jamás pesas, y siempre ejercicios cardio”.

Con frecuencia esas rutinas comienzan a las 4 o 5 de la madrugada: “Entreno antes de ir a trabajar, y esa es la única hora que puedo hacerlo. Pero para mi es indispensable porque sino lo hago me siento cansada todo el día, estos ejercicios son la fuente de toda mi energía”.

Y energía es precisamente lo que ha necesitado estos últimos meses, cuando ha vivido entregada a la filmación de osadas escenas de acción para su personaje de Teresa Mendoza en la serie La Reina del Sur 2, la cual comienza a transmitirse por Telemundo el 22 de abril.

En la primera parte de ese programa su personaje dominó el tráfico de drogas mundial pero, arrepentida, se acoge al programa de Protección de Testigos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En esta nueva temporada, ella vive en Italia bajo otro nombre y criando a una hija. Sin embargo, esa vida pacífica toma de repente un giro inesperado que la lleva de nuevo al mundo del que había escapado.

“Estoy muy emocionada porque la serie se ve increíble. Recuerdo cómo la grabamos, pero ahora con la edición y los efectos especiales, me sorprendió mucho: tiene una calidad como nunca había visto en el mercado hispano”.

Como pasaron unos ocho años entre las dos filmaciones la actriz asegura que el peso de volver a tomar este personaje fue el doble: “¡Imagínate! Volverme a encontrar con el personaje después de tanto tiempo me dio muchos nervios, no sabía si podría acordarme de cómo era, seguir su misma línea. También el challenge de irme a tantos países y hacer tantas cosas a la vez, no sabía si los tiempos se iban a dar bien”.

Esas ‘tantas cosas’ que menciona, implica la promoción de su línea de tequila Honor del Castillo, la filmación de su serie para Netflix La ingobernable, el estreno de su show y podcast de radio por Entravision “Neteando with Kate del Castillo y Jessica Maldonado”, así como su carera en Hollywood, que estos meses la ha tenido filmando junto a Will Smith y Martin Lawrence Bad Boys for Life.

“Estar en un blockbuster de Hollywood me parece algo muy divertido. Casi todas las películas que hice antes en inglés habían sido independientes (aunque también hice Los 33 que es una peliculota, pero esta ya es la tercera parte de una serie que tiene su propio público y entrar en un mundo en el que no soy tan conocida se me hace genial, y me parece genial que haya personajes padres y cada vez mas interesante para los latinos”.

Apasionada, asegura que es de las que espera a ver todos los créditos al final de las películas, para ver si aparecen nombres hispanos: “Cada vez que una latina o un latino se abre paso en Hollywood me llena de orgullo porque yo se lo que hay detrás de incluso un papel pequeñito: mucha lucha, mucho estudio, un motón de cosas y me da mucho gusto estar en Bad Boys, no solo por mi, por todos nosotros”.