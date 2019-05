Carlos Bardasano Jr., el productor más galardonado de la TV Latina

El productor venezolano, Carlos Bardasano Jr., ganó 13 galardones en diferentes categorías en los premios TVyNovelas 2019, con su teleserie 'Amar a muerte'.

En las teleseries de gran éxito internacional como Amar a muerte, La reina del Sur, La piloto y La viuda negra, brillan las estrellas que las protagonizan… pero detrás de cámaras están los productores que logran hacerlas realidad y llevarlas a la pantalla chica como súper producciones hollywoodenses de varios meses de duración. Uno de los más importante productores del momento es el venezolano Carlos Bardasano Jr., que en los premios TVyNovelas 2019, con su teleserie Amar a muerte, ganó 13 galardones en diferentes categorías, creando un record sin precedentes en la televisión hispana.

¿Qué se siente que tu serie sobrenatural y fantasmagórica haya arrasado en México y cautivado en USA?

Luego de una vida entera dedicada a la producción, recibir el reconocimiento del público se siente una felicidad y una satisfacción enorme del trabajo realizado por todo un equipo de profesionales. Junto con todos ellos logramos que desde su debut Amar a muerte, convirtiera a Univisión en la cadena hispana más vista en Estados Unidos y la cuarta entre los canales abiertos, superando a CBS y The CW, nos dice el Presidente de W Studios, y Univisión Communications Inc, desde sus oficinas en Miami.

¿Te podríamos llamar el Rey Midas de las telenovelas?

Ese título le pertenece a Don Arquímides Rivero, de quien aprendí muchísimo en la época de oro de las telenovelas en Venezuela, donde se sumaron grandes talentos que llegaron de Cuba… y yo tuve la fortuna de vivir toda esa época.

¿Es cierto que comenzaste tu carrera en la cuna?

“Desde que nací he vivido entre cámaras, producciones, reflectores y filmaciones. Empecé a trabajar en pañales haciendo comerciales para bebé cuando tenía un año… y desde entonces he desempeñado todos los trabajos que se pueden hacer en una teleproducción, pues mi padre Carlos Bardasano, era VP de la Organización Cisneros y Venevisión”.

¿Aprendiste todo ese tejemaneje en la práctica?

“También hice un master of Science Degree in Television management en The College of Communications en la universidad de Boston. Empecé mi carrera profesional en Universal Studios en Los Angeles, trabajando en NBC sitcoms en 1996. Luego fui Executive and Supervisory en Paramount Pictures y Sony Pictures Television”.

¿Porque no seguiste en el mercado americano y decides hacer el crossover al hispano?

“Estaba feliz en Hollywood, pero me hacia falta la conexión latina… en mi equipo de producción de 200 personas, yo era el único hispano. En una convención de Nafte, mi amigo Alfredo Schwarz me convenció de trabajar en el mercado latino que estaba creciendo. Así que dejé todo en L.A. y me vine a Miami con mi familia. En 1998 Sony compró Telemundo y había que crear una estrategia para un canal de televisión, frente a un gigante como Univisión, que tenía una programación impecable. Entonces buscamos productos nuevos. El primer exitazo fue Chica Da Silva… a la cual le siguieron Betty la Fea y El Clon, que revolucionaron el mercado latino”, recuerda Bardasano, que luego creo varios Reality Show como Protagonistas de novelas, donde surgieron estrellas como William Levy y Erick Elías. También comenzó los Talk Shows: Caso Cerrado y el de la controversial Laura Bozo que se convirtió en un fenómeno en Latinoamérica… y sigue dando palo.

¿También fuiste el talento creativo detrás de Nuestra Belleza Latina?

“Mario Rodríguez me convocó para hacer el desarrollo de Univisión, armando otro tipo de programas. Lo que más me enorgullece ha sido la creación de Nuestra Belleza Latina, un show que ha logrado un éxito de rating sin precedentes. En diez emisiones ha roto todos los récords de audiencia, con temporadas que han superado los 8 millones de televidentes, con 165 millones de visitas en la web y más de 118 millones de videos vistos en las plataformas digitales. Haciendo de NBL el programa número uno en horario estelar entre las cadenas en inglés y español”, comenta Bardasano, que luego volvió a Telemundo a trabajar en las series Sin senos no hay paraíso y



La reina del sur, con Patricio Wills, el entonces presidente de Telemundo Global Studios.

¿Cómo fue tu experiencia en España?

“Muy buena. Al cumplir mi ciclo en Miami viajé a España a producir Las chicas de oro. Pero mi estadía en Europea no duró mucho, porque Cesar Conde me convocó de nuevo para reestructurar Telefutura, a la cual le cambiamos el nombre por Unimás. En esa época rodamos con Patricio Wills, La viuda Negra. A raíz del éxito de esa teleserie decidimos crear una compañía de producciones de series prime time para Latinoamérica y U.S. Hispanic market”.

¿Estas series son una especie de híbridos telenovelísticos?

“Es difícil mantener la atención de las nuevas generaciones durante 120 capítulos… así que las hicimos de 80 episodios. Juntamos la telenovela y la teleserie dando lugar a un nuevo híbrido. La primera fue La Piloto y seguimos con Amar a muerte, en coproducción con Lemon Studios”, nos explica Carlos que ahora tiene toda la artillería puesta en el nuevo proyecto de Televisa: Fábrica de sueños.

“Rubí es nuestra carta fuerte. Esta telenovela original de Yolanda Vargas Dulché que se grabó en 1977 y luego en 2004 con 115 episodios… ahora será de sólo 25 capítulos”, dice Bardasano, que propone una versión para millennials, transformando las largas historias, en miniseries súper cortas, modernas e impactantes.

¿Y qué otros proyectos tienes para arrasar este año?

“Estamos filmando en Tokio, Londres, México y Miami, la teleserie El último dragón, protagonizada por Sebastián Rulli, Renata Notti y un verdadero grupo de estrellas internacionales. Estoy muy emocionado porque es el proyecto más ambicioso de mi toda mi carrea”, nos adelanta para finalizar este cerebro creativo de grandes producciones hispanas que fascinan a los telenoveleros de siempre… y han logrado seducir a las nuevas generaciones.