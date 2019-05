Matan a protagonista… y descabezan a Doña Flor

Ana Brenda.

¡OjO! No estoy hablando de Game of Thrones, donde matan, degüellan y destripan gente de manera tan atroz que Pablo Escobar parece un niño de pecho. Me refiero a nuestros culebrones, donde Alejandra Ponce fue asesinada… y luego de protagonizar varios días la serie Por amar sin ley, abandonó el superdrama. ¿La razón? Ana Brenda no podía continuar grabando porque se le presentó la oportunidad de hacer el soñado crossover al mercado hollywoodense en la serie Dynasty. Por otro lado, ¡de golpe y porrazo¡ descabezaron a Doña Flor por su bajo rating. No la dejaron ni arrancar. Ni siquiera alcanzó a morirse el marido argentino parrandero, ni ella logró casarse con el español bobalicón… Y optaron por rezarle a La rosa de Guadalupe, el unitario que trasmiten a toda hora, pues milagrosamente se ha convertido en el más visto de la TV hispana… y el cual soportaremos hasta el estreno de la bioserie de Silvia Pinal, protagonizada por Itatí Cantoral. La pregunta que hacen miles de televidentes es: ¿Para qué comenzamos Top of FormBottom of Form Bottom of Forma ver otra telenovela, si de repente la cortan y nos dejan mirando recalentados?