Raoul Bova el galán que deja boba a la ‘Reina del Sur”

Raoul Bova.

Mercenario, secuestrador y mañoso, así es el flamante galán de La reina del Sur. Interpretado por el actor italiano Raoul Bova, Francisco ‘Lupo’ Belmondo logra engañar a Teresa haciéndose pasar por una mansa ovejita con piel de lobo. “A Belmondo le dicen ‘Lupo’ que en italiano significa lobo, porque es un mercenario aprovechado. Sabiendo que Mendoza ha olvidado a su amado ‘Gallego’, el Lupo quiere ocupar un lugar en su corazón”, comenta el actor de 47 años, que está casado con la actriz española Rocío Muñoz, con quien tiene una preciosa hija llamada Luna Bova. “En mi carrera he trabajado en más de 30 producciones. Debuté en 1992 en la miniserie Una Storia Italiana. Desde entonces he participado en películas como: Piccolo Grande Amore, Bajo el sol de Toscana, Todos los caminos llevan a Roma, El Protector, con Sylvestre Stallone, Alien VS Predator… y ahora estoy feliz de estelarizar La Reina del Sur, mi primera serie en español”, dice Bova, cuyo personaje a pesar de haber secuestrado a su hija, tiene la caradura de enamorar a la peligrosa narcotraficante Teresa Mendoza… ¿Logrará embobarla con sus ojitos verdes de mirada matadora?