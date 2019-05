Harry Levy, todo un especialista en moda y televisión

Harry Levy.

Luego de haber sido parte de la poderosa organización encargada del certamen Miss Venezuela, Harry Levy llegó a Miami hace sólo tres años y se ha ganado un puesto en los medios de comunicación de estas tierras. Harry, no lo esconde, es un apasionado de la moda (“es una forma de expresión y de comunicación”, apunta) y por ese sector van sus mayores logros ya que colabora como estilista para Univision y CNN en Español. El joven también trabaja para el canal Venevision Plus, que tiene un alcance nacional e internacional; allí conduce un programa de entrevistas, “Más de ti”, y algunas veces suplanta a Samar Yorde en la conducción de “El chateo”. “Desde mi llegada he tratado de adaptarme al variado público hispano de Estados Unidos”, asegura. Imparable, Harry cuenta que a mediados de año tendrá una activa participación en el Miami Fashion Week. “Siempre busco oportunidades”, sostiene.