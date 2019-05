David Zepeda le dio tremenda trompada a Julián Gil

Julián Gil, Ana Brenda y David Zepeda.

El actor argentino-boricua Julián Gil es uno de los villanos más sufridos de las telenovelas, pues ha tenido que agarrarse a golpes y aguantar las trompadas que le ha dado el fortachón David Zepeda, con el cual tiene que pelear a cada rato en la serie Por amar sin ley. Mientras que en la primera temporada había una rivalidad por el amor del personaje de Ana Brenda, en la segunda siguen peleando por la difunta, pero de la fase de insultos y empujones pasaron a las trompadas y patadas. ¿De mentirillas?... No siempre, pues hace poco Gil mostró en Instagram una herida que sufrió durante las grabaciones. “Miren el cariñito que me hizo Zepeda”, dijo Julián mostrando su ojo apachurrado. Mientras que David compartió otro video, escribiendo la palabra: “Sorry” y un emoji tapándose los ojos apenado. No es la primera vez que ocurren estos ‘accidentes’. Algunos recuerdan el bofetón que Paulina Goto le zampó a Elizabeth Álvarez. Aunque ella se disculpó al instante, Álvarez enfureció por el exceso de realismo… al igual que Angelique Boyer que casi le tuerce el mascadero a Claudia Martín, sin querer queriendo... ¡Auch!