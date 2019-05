Los escandalazos de Silvia Pinal y su Clan sacuden la pantallita

Itatí Cantoral y Silvia Pinal.

Itatí Cantoral se siente muy afortunada de interpretar a Silvia Pinal en su bioserie. “Ha sido el mayor honor y reto de mi carrera. Durante el casting sentía mi corazón palpitar pensando: Ojalá me toque a mí. Cuando me eligieron, dije: ¡Ay! En qué lio me metí. Tuve que estudiar y trabajar mucho. Volví a tomar clases de baile y canto. Estoy llena de responsabilidad y felicidad”, confesó Cantoral. Por su parte Silvia Pinal aseguró que se encuentra muy orgullosa con su serie. “Esperemos que nos vaya muy bien, pues la estamos haciendo con gran cariño. A Itatí yo la quiero mucho desde niña, y me da muchísimo gusto que me esté personificando”, señaló la diva, que según vimos en las Crónicas de María Antonieta Collins, fue la misma Silvia quien contó con pelos y señales todos sus escándalos. Desde sus romances con hombres poderosos y su hija robamaridos… hasta su ‘matrimanicomio’ con Enrique Guzmán, que luego de pegarle y romperle en la cabeza una silla… la encañonó con una pistola. Sin contar los bochinches que siguen protagonizando sus hijas, nietas y bisnietas… ¡favoritas de chismosos y lengüilargos!