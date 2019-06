Pablo Montero detenido por visitar a sus hijas

Pablo Montero y sus hijas Carolina y Daniela Hernández.

Oscar Daniel Hernández, mejor conocido como Pablo Montero, el cantactor que interpretó a Gustavo Alatriste, el segundo marido de Silvia Pinal, vive en la vida real una situación similar a su personaje cuando le prohibieron acercarse a su hija Viridiana. Resulta que por el Día del Padre, Montero fue a visitar a sus hijas Carolina y Daniela Hernández… y por ello fue remitido al juez cívico de Playa del Carmen por violar una restricción para acercarse a ellas. La denunciante fue Carolina Wielink Alegría, quien llamó al 911, cuando Pablo llegó al domicilio donde vive con sus niñas. Inmediatamente el artista mexicano fue detenido y llevado a la Dirección General de Policía, donde permaneció hasta que pagó una multa. Cabe señalar que el cantante no traía aliento alcohólico y tampoco opuso resistencia… sin embargo su esposa se mostraba muy alterada por la presencia de su marido con el que mantiene un litigio de divorcio, y en tanto no se resuelva, Montero no puede acercarse a las chiquillas porque la Wielink Alegría teme que se las arrebate. “Nunca he sido notificado de ninguna restricción para ver a mis princesas”, dijo muy triste el charrito sexy.





