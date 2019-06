Enrique Guzmán sufrió una ‘indigestión intesPinal’

Enrique Guzmán y el actor Gonzalo Guzmán.

Dicen las malas lenguas que cuando Enrique Guzmán se enteró que iban a contar todos los intringulis de su matrimonio con Silvia Pinal, le dio una ‘indigestión intesPinal’, pues lo dejaban muy mal. Así que el ídolo de las quinceañeras de siglo pasado, amenazó con demandarlos si osaban mencionar su nombre en la bioserie. Fue entonces que la productora Carla Estrada, le cambió el nombre por el de Felipe Román, (interpretado por Gonzalo Guzmán) ¡Y santo remedio! La misma Silva contó sobre las cachetadas, arrastradas y amenazas de muerte que recibió de su marido, que en esa época era un celópata alcohólico, mientras ella era una workaholica desenfrenada. Estrada compartió que estaba satisfecha de que Pinal hablara -sin tapujos- de los terribles momentos que vivió con el padre de Luis Enrique y Alejandra Guzmán. Por su parte, Silvia abordó el tema en tono bromista. “Es imposible que él no salga, porque es el papá de mis hijos, y sola no los tuve… Si volviera a nacer me volvería a casar con él, pues me dio los dos hijos más queridos para mi”, declaró Silvia, aunque dicen que cuando Enrique vio la bioserie le dio la chiripiorca… ¿Será?