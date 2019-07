Kimberly Dos Ramos, la venezolana que conquistó a México

Kimberly Dos Ramos impacta en la pantalla chica como la nueva protagonista del súper drama ‘Por amar sin ley’.

Luego del exitazo que tuvo como la villana con cara de ángel en la telenovela Vino el amor, Kimberly Dos Ramos impacta en la pantalla chica como la nueva protagonista del súper drama Por amar sin ley.





“Mi personaje se llama Sofía Alcocer. Es una abogada penalista con especialidad en derechos humanos que está muy emocionada por incorporarse al bufete Vega &Asociados, donde están los mejores abogados. Ella quiere aprender y aportar todos sus conocimientos en la materia. Es una mujer muy interesante diferente a todos los personajes que he interpretado. La verdad estoy muy contenta con este nuevo proyecto y con la oportunidad que me está dando Televisa y la producción de José Alberto Castro”, expresa la hermosa actriz caraqueña, quien a pesar de integrarse a un equipo de trabajo ya consolidado se ha sentido muy bien recibida por sus compañeros.

“David Zepeda, Ana Brenda, José María Torre, Altair Jarabo… y todo el elenco me ha recibido con mucho cariño y apoyo”, asegura Dos Ramos cuyo personaje se integró al equipo de abogados… Y por lo visto luchará con todos sus encantos para conquistar al Lic. Ricardo Bustamante, sustituyendo -en su corazón- a Ana Brenda, quien murió en la novela, para dejarle el camino libre a la sexy rubia venezolana.

“Sofía es muy hermética en sus relaciones amorosas. Además está muy enfocada en su trabajo y en apoyar a sus compañeros en los diferentes casos que se presenten… pero no puede evitar enamorarse del guapo abogado, mientras le ayuda a olvidar a la difunta… Ya verán lo que pasará entre ellos. Lo que sí puedo adelantar, es que esta segunda temporada viene renovada con nuevos personajes, más acción y casos súper interesantes que reflejan lo que vivimos actualmente”, cuenta emocionada la actriz, quien tiene dos décadas de trayectoria artística y representa la nueva generación que Televisa tiene en la mira para sus proyectos. De hecho, su debut en Vino el amor fue elogiado por los ejecutivos que la reclutaron para este dramático. Ahora con este rol mucho más maduro la venezolana ha logrado conquistar a la gran audiencia mexicana.

“Alcocer llegó con nuevas historias para revivir emociones… y que la gente se quede más enganchada de lo que ya estaba”, afirma Dos Ramos, que después de triunfar como la villana, ahora es la buena del cuento.

“Mi personaje tiene mucho carisma, es muy buena, pero también tiene su lado fuerte porque es una licenciada que lucha con pasión por la justicia”, aclara Kimberly, quien que se preparó bastante para interpretarla.

“Primero que todo tuve que estudiar porque no conocía nada acerca de los temas jurídicos, ni las terminologías que usan. También vi muchos videos de juicios para observar la actitud que tienen al momento de litigar”, comparte la actriz que en la novela busca la justicia, y en eso se parece a su personaje.

“Soy muy perfeccionista, tanto en mi trabajo, como en la vida personal”, admite la ojiazul que en Caracas y Miami hizo muchos roles juveniles, pero en México pasó a las tramas adultas.

“Fue un proceso que se dio paso a paso. El cambio fue perfecto y ahora lo disfruto. Este país es la meta de cualquier actor latino, porque es una plataforma importante que quería tocar, y sobre todo Televisa, que es la fábrica de las telenovelas. Cuando filmé Vino el amor sentí una emoción bien padre”, confiesa con acento chilango.

“Al principio de mi carrera me costó mucho trabajo porque en las empresas norteamericanas exigen el acento neutro… y el venezolano es muy marcado. Me tocó estudiar, trabajarlo y ponerlo en práctica todos los días con mis cuates chilangos. Aunque a la hora de juntarme con mis paisanos salen mis raíces. Pero a la hora de grabar es como un suiche. Dicen: ¡Acción!... Y yo hablo mexicano”, asegura Kimberly, que nació en Caracas hace 26 años en el seno de una familia portuguesa llena de artistas, porque sus dos hermanos, Lance y Lenny también son actores. Su primer papel en televisión fue en la novela Más que amor: Frenesí, en el 2001 con tan sólo 9 añitos. Más tarde debutó como protagonista en las telenovelas de RCT: La Trepadora, El Rostro de la venganza, Que el cielo me explique y La Cuaima.

“Cuando me mudé a USA consolidé mi internacionalización con el personaje de Matilda Román la antagonista en la serie Grachi, de Nickelodeon”, recuerda la estrella, que por ese papel fue nominada al premio Kids’ Choice Awards. Después de trabajar en varias novelas de Telemundo como: El Rostro de la Venganza, Marido en Alquiler, Tierra de reyes y ¿Quién es quién?... en el 2012 se unió a las filas de Televisa, pero sigue viviendo en la Capital del Sol.

“Miami me encanta, y desde aquí viajo a filmar mis proyectos a diferentes países”, nos cuenta la guapa caraqueña que en nuestro patio se siente como en su tierra rodeada de miles de sus compatriotas.

“Siento mucho dolor por mi país, pues tengo a casi toda mi familia allá… y sé lo mucho que están sufriendo Ahora con tantos problemas tengo a mi mamita conmigo en mi casa. Quisiera ver una Venezuela libre y próspera como hace 20 años. Yo amo a Estados Unidos y a México porque me han recibido con cariño y me han dado grandes oportunidades profesionales… pero soy más venezolana que la reina pepiada”, confiesa la estrella que por ahora no está enamorada ni tiene novio, porque está súper enfocada en su carrera… pues su gran sueño es trabajar en la Meca del Cine.