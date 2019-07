Betty se cansó de ser la fea ‘asistonta’

Elyfer Torres.

Por fin cambia de look la tímida asistente de la serie Betty en NY. Dicen que la inteligente bigotona con peinado de trapeador, vestida por su peor enemiga y con unas gafas enormes que no se las quita ni para dormir, hacer el amor o nadar en el mar… donde parecía una sirena al revés (cuerpo de mujer y cara de pez), ya comenzó su trasformación. Y todos los telenoveleros quieren ver la nueva pinta de la protagonista de la serie que encabeza con gran éxito Elyfer Torres, la actriz mexicana que comenzó su carrera como bailarina de danza clásica en la Royal Academy of Dance de Inglaterra. Más tarde estudió 5 años de artes escénicas en CasAzul y luego de graduarse en el Centro de Educación Artística de Televisa, ha participado en las series: El secreto de Selena, Nicky Jam, el ganador y La Piloto 2. Además, fue conductora del show Te Cae de Snapchat… Y ahí donde la ven, fue finalista del concurso Chica E! México 2016. Así que Featriz puede sorprendernos con su nuevo look… aunque las envidiosas duden que la oruga peluda logre convertirse en mariposa.

Twitter: @doraluzv12