Abogada zombi en ‘Por amar sin ley-3’

Ana Brenda Contreras.

Parece una broma, pero la noticia de que en la tercera temporada de la serie Por amar sin ley quieren resucitar a la licenciada Alejandra Ponce, fue publicada por Alex Kaffie en el periódico Basta. “Suena a guasa, ¡pero no lo es! Ana Brenda Contreras, podría estar de regreso en el siguiente periodo de la serie. Televisa le ha dado instrucciones a José Alberto Castro (productor de la serie) para que ponga a trabajar a los escritores y estos encuentren una manera creíble de revivir a la abogada. No será la primera vez que en una telenovela, la muerta vuelve del más allá”, asegura el chismólogo más conocido y mordaz de México, quien siempre está enterado de los rumores porque conoce todos los intríngulis que pasan en Televisa. A raíz de esta información muchos se preguntan si habrá una protagonista zombi… o quizás la licenciada que murió en la trama y que todo el elenco la lloró a moco tendido durante 20 capítulos, regresará vivita y coleando… como lo hizo Catalina en Sin senos sí hay paraíso, que luego de 10 años resultó que no estaba muerta, andaba de parranda.