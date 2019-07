Revolcón entre agentes de la DEA espanta a Instagram

Paola Núñez y Tiago Correa.

Boquiabiertos quedaron los fans de La Reina del Sur-2, con la escena de sexo apache protagonizada por Manuela y Jonathan, los sensuales agentes de la DEA. Según dicen, la actriz mexicana Paola Núñez y el actor chileno Tiago Correa, ensayaron mucho para lograr trasmitir taaanto erotismo a través de sus personajes… ¡Y lo consiguieron! Pues todos siguen hablado del frenético revolcón… porno decir otra cosa. El chisme fue que este contenido no le gustó a Instagram y eliminaron el videoclip de la cuenta de Tiago… pero el terco galán decidió volver a publicarlo. Aunque la red lo esfumó de nuevo, la escenita candente catapultó a la parejita, que aparte de su tejemaneje erótico han tenido muy buena actuación. Tiago Correa, el inolvidable galán de Kate en Dueños del paraíso, se ha lucido con su personaje. Paola Núñez, a quien recordamos por su protagónico en Reina de corazones, ahora no sólo se robó el antagónico de La Reina del Sur… también sigue en su conquista de Hollywood, luego de estelarizar junto a Pierce Brosnan la teleserie The Son y la película Bad Boys for Life, en los brazos de Will Smith.

