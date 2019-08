Rashel Díaz animadora, empresaria y dueña del swing  

Chiquibaby, Erika Csiszer, Paulina Sodi, Rashel Díaz, Jessica Domínguez y Jessica Carrillo.

Rodeada de sus colegas de Telemundo Rashel Díaz presentó la portada de Estylo Magazine, la cual la eligió como una de las celebridades latinas más famosas e influyentes en su edición de verano. En la revista Rashel no sólo habla de sus éxitos como bailarina y presentadora, también de sus nuevos proyectos como empresaria con su línea de ropa Live by Rashel Díaz. “Me ha ido súper bien, a la gente le encanta porque tiene frases motivadoras, tanto las camisetas como los pantalones. Son un recordatorio de que tienes que hacer algo por ti misma, y no por tener el mejor cuerpo, sino por salud que creo que es lo que tenemos que perseguir día a día”, comenta Rashel en Estylo Magazine. La sexy presentadora confiesa que jamás soñó en Cuba en que se convertiría en un ejemplo de la mujer latina, que sin dejar su rol de madre y esposa, ha triunfado como empresaria y presentadora del programa Un nuevo día, donde demostró cómo el sabor cubano circula por sus venas a la hora de mover las caderas… al ganar el guapachoso título de ‘La dueña del swing’.

