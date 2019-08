Luismi y Chilindrina: ¿Asaltacunas… o Asaltacanas?

Luis Miguel y María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina.

Tremenda controversia ha generado la Chilindrina, luego de revelar que ella fue el primer amor de Luis Miguel. Este chisme se le chispotió a María Antonieta de las Nieves durante el programa El valor de la verdad, de la TV peruana a donde acudió como invitada para responder algunas preguntas sometida a un detector de mentiras. Cuando le cuestionaron si fue verdad que se escapó de su hotel en Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel… la actriz aseguró que era verdad y que pasó una tarde romántica con El Sol. Esto sucedió en los 80 cuando María Antonieta conoció a LuisMi… y a sus 12 añitos, él era fan del programa El Chavo del 8. Durante el show la Chilindrina mostró una foto que le tomaron los paparazzi. “Para que él no diga que yo no fui su primer amor”, recalcó María Antonieta, 22 años mayor que Micky. La diferencia de edad ha suscitado una gran polémica. Unos dicen que fue un romance platónico y medio daltónico. Los lengüilargos creen que ella era una asaltacunas descarada… mientras la gran mayoría opina que a tan tierna edad el Solecito todavía no era un donjuán asaltacanas.