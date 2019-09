Una noticia buena, una mala y un bombazo para Jen Canela

Eva Longoria y Jencarlos Canela estrenan serie “Grand Hotel” Eva Longoria produce este audaz y provocativo drama ambientado en el último hotel familiar en Miami Beach. Up Next × SHARE COPY LINK Eva Longoria produce este audaz y provocativo drama ambientado en el último hotel familiar en Miami Beach.

El actor y cantante Jen recibió la súper noticia de que fue elegido para ser la voz del aeropuerto de Miami, el cual recibe 45 millones de pasajeros al año. Al llegar los visitantes disfrutarán de la bienvenida musical del guapo cantautor de origen cubano que fue criado en Miami y está muy orgulloso de su hogar. Los mensajes de Jen, Willy Chirino, Alonzo Mourning y Udonis Haslen (campeones de la NBA), serán escuchados en las terminales por rotación durante el día…

La noticia mala es que concluyeron las transmisiones de la teleserie Grand Hotel, con bajísimo nivel de audiencia. Dicen que la producción de Eva Longoria tenía sólo 2 millones de televidentes cuando la mayoría de los proyectos de ABC consiguen más de 4… y en el público de 18 a 49 años tuvo la ínfima cifra de 0.4. La verdad es que Canela hizo un excelente papel y me imagino que la noticia le resbala porque trabajo le sobra, pues no sólo está grabando su nueva producción musical, también está filmando con Mario López la telecomedia de Netflix, The Expanding Universe Of Ashley García… que será tremendo ¡bombazo!