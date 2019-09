“No soy impotable ni sangrona”, se defiende ‘La Usurpadora’

Sandra Echeverría.

Desde que comenzó a grabar La Usurpadora, han sido mucho los ataques que ha sufrido su protagonista-antagonista Sandra Echeverría, a quien tachan de ser complicada y sangrona. Dicen que se peleó con la productora, que las maquilladoras no la soportan… y ha sido tanto el chismorreo que Sandra decidió defenderse, porque ante la opinión pública la han dejado muy mal parada. “Cada vez que uno hace novelas con Televisa siempre inventan ese tipo de cosas. La verdad, yo me llevo muy bien con la productora y con todo el equipo. Puedo entender que de repente tenga un mal día, pero eso no quiere decir que sea una persona grosera e insoportable y mucho menos mam…na”, dijo Sandra, recalcando que a lo largo de su carrera donde ha protagonizado más de 20 teleproducciones, nunca se le ha señalado como una mujer con aires de diva que genere conflictos. “Así que les informo a todos aquellos que dicen que soy una sangrona, que no hablen por hablar porque a veces ese tipo de comentarios generan falsas perspectivas a las personas que siguen tu trabajo”, escribió la actriz tratando de callar a los envidiosos y lengüilargos.