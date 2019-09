¿Por qué censuran los besotes en los turculebrones? 

Neslihan Atagül y Burak Özçivit.

Los telenoveleros andan fascinados con los culebrones turcos como Amor eterno, pues dicen que sus argumentos son inesperados, y no suelen ser predecibles. Además, reviven el amor romántico… de esos que son para siempre. Pero muchos también se quejan de la falta de besos entre las parejas. La culpa es del RTÜK, (Consejo Superior Audiovisual Turco), que puso el grito en el cielo, por un beso en la telenovela Kara para ask (Dinero sucio y amor), donde los personajes se besaban de una manera normal en otras naciones, pero en Turquía fue considerado como “una aspiración de labios de naturaleza puramente erótica, nefasta para la juventud”, argumentó el RTÜK, que se destaca por imponer multas millonarias a programas considerados inmorales en Turquía, que es un país con población mayoritariamente musulmana… y la religión marca profundamente su conducta. Por eso está censurado mostrar tabacos, cigarrillos y si un personaje bebe alcohol el vaso debe verse borroso. También está prohibida la violencia… y si estas normas no se cumplen la teleserie es cancelada. Lo raro es que prohíben besos, escenas de sexo y violencia… pero en novelas como Suleimán y La Sultana degollaban hasta los camarógrafos.