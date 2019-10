Sandra Echeverría arrasa en Estados Unidos con “La Usurpadora”

La talentosa actriz mexicana Sandra Echeverría.

La talentosa actriz mexicana Sandra Echeverría sorprende a los televidentes con su doble papel protagónico y antagónico en la miniserie La Usurpadora, donde sin duda alguna ha brillando como actriz con dos personajes diametralmente opuestos.

“Estoy fascinada con este doble reto; me gusta hacer cosas diferentes a las que están acostumbrados a ver de mí… y siento una gran satisfacción de que todos estén contentos con el resultado”, declara la protagonista de La Usurpadora, que durante su estreno en USA logró un rating tan alto que no solo superó en audiencia a los canales hispanos, sino también a los anglos como ABC, CBS, NBC y FOX, reportó Univisión.

“Pasamos la prueba de fuego con excelente audiencia en México y USA, pero no fue fácil”, asegura Echeverría, a quien le han llovido comentarios positivos sobre la excelente interpretación que logró con sus personajes.

“La Usurpadora trata la historia de Paola Bracho y Paulina Martínez, gemelas separadas al nacer. Por un lado, Paola está casada con el Presidente de México, pero frecuentemente se da escapadas con sus amantes. Mientras que Paulina creció en Colombia en un hogar humilde. Un día Paola decide utilizar a su hermana para que ocupe su lugar. mientras ella se fuga con un traficante de armas… desencadenando un thriller político increíble”, relata Sandra, quien durante las grabaciones vivía un sube y baja de emociones vertiginoso. Las escenas más complicadas fueron las de las gemelas, ya que tenía que filmar a la sensual Paola gritando histérica, llorando borracha, asesinando amantes con cara de loca desquiciada. Para luego grabar a Paulina serena, asustada, reprimida… una colombiana que tenía que hablar como una dama encopetada de la sociedad mexicana.

“Juntar los dos personaje requería gran precisión en los movimientos. Cuando tocaban escenas de las gemelas solo se grababan una o dos en el día”, explica Echeverría sorprendida con el realismo logrado con la tecnología.

“Cuando por fin vi la serie me sentí muy orgullosa del trabajo que hicimos. Durante el primer capítulo me puse a llorar, al ver lo real que lucían los dos personajes juntos. Me emocioné tanto porque estás filmando algo por meses… pero no sabes cómo se ve”, detalla la actriz.

“Como todos los proyectos de Fábrica de sueños son grabados en formato cinematográfico, por eso tienen gran calidad en cuanto a fotografía, iluminación y efectos especiales. El hecho de que sean únicamente 25 capítulos hace que sea una serie dinámica, muy ágil que en cada final de episodio te deja enganchada”, agrega Sandra, quien se divirtió mucho en su papel de villana.

“Paola es una mujer súper divertida, con un temperamento fuerte y apasionado. Fue un personaje que me llevó a explorar nuevas cosas como actriz”, dice Echeverría quien recuerda muy poco de la telenovela realizada en los 90 por Gabriela Spanic y Fernando Colunga.

“Yo estaba muy chiquita, pero nuestra versión es muy diferente. Una serie melodramática combinada con thriller… que implica a la familia presidencial”, comenta la estrella mexicana que no solo es la protagonista & antagonista de la historia, también es la compositora del tema principal titulado Tu lugar es mi lugar.

“Escribo canciones desde los 9 años, así que aproveché para proponerle un par de temas a la productora Carmen Armendáriz. A ella le gustó el tema que habla de Paulina reclamándole a Paola su maldad”, comenta Echeverría, quien nació en México el 11 de diciembre de 1984. Desde muy jovencita formó parte del grupo Crush y debutó como actriz en la novela Súbete a mi moto. Luego estelarizó en Telemundo los melodramas: Marina, El Clon y Relaciones Peligrosas.

“A los 21 años viajé a Los Angeles a estudiar actuación, canto y baile. Aunque me llegaban proyectos nunca quise aceptar, pues quería prepararme y salir bien”, confiesa la actriz que en el 2011 protagonizó junto a David Zepeda el melodrama La fuerza del destino en Televisa. Ese mismo año lanzó su primer trabajo discográfico del cual compuso ocho temas.

“También hice un dueto con Marc Anthony, mi padrino salsero… y grabé el videoclip El Perdedor con Enrique Iglesias, agrega la estrella que ha filmado varias películas en Hollywood.

“Realicé una participación especial con Will Ferrell en La casa de mi padre. Luego trabajé en The Mule, con Sharon Stone… y en las series The Bridge y Criminal Minds de CBS”, recuerda Echeverría que en 2017 estelarizó La querida del Centauro, e hizo el doblaje de la cinta animada Lorax, con Danny de Vito.

“Mi primera película en Hollywood fue Savages, dirigida por Oliver Stone, donde compartí créditos con Benicio del Toro, John Travolta y Salma Hayek. Ella una mujer sencilla, talentosa, que siempre me trató muy bien, y de la cual aprendí mucho, porque es maravillosa. Salma me dio un gran consejo: ‘Sueña en grande que todo se puede lograr’… y es verdad”, asegura Sandra que está felizmente casada con Leonardo De Lozanne, cantante del grupo Fobia y tienen un hijo al que bautizaron Andrés.

“Amo con todo mi corazón a mis dos guapísimos hombres”, dice Sandra, una de las pocas actrices que ha triunfado en el mercado hispano, en el americano y tiene una vida sentimental muy feliz… ¿Qué más se puede pedir?